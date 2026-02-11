11 feb. 2026
Copa Libertadores

El “2” va por más en Lima

El benjamín copero, el Sportivo 2 de Mayo, desde las 21:30, tendrá una de las citas más históricas en su vida institucional. Se enfrentará ante el Alianza Lima, en Perú, por un lugar en la Fase 2 de la Libertadores y, además, la posibilidad de sumar una importante suma monetaria.

Gozo. Los futbolistas del “2” desbordados de alegría.

El Gallo Norteño sacó una ventaja mínima (1-0), pero muy importante en el estadio Río Parapití de Pedro Juan Caballero. El autor del único gol fue Diego Acosta.

Ese fue el primer gol del “2” en torneos Conmebol. Atendiendo a que ya disputó la fase preclasificatoria de la Sudamericana en el 2025 y perdió por 2-0 contra Guaraní. En cuanto a la formación titular del equipo paraguayo se puede mencionar que no tendrá variantes, pero entre los convocados para este juego se pueden citar dos bajas: El mediocampista Marcelo Acosta que fuera reservado por precaución. Acosta se lesionó el tobillo y la otra variante es la inclusión del guardameta, Carlos Servín, en reemplazo de Miguel Urquiza.

Por último, aunque no menos importante está lo económico. El 2 de Mayo se juega por 500.000 dólares en caso de acceder a la siguiente fase del certamen internacional. El rival de esta ronda será Sporting Cristal, también de Perú.

CIFRA. 90 años de vida institucional tiene el 2 de Mayo de Pedro Juan Caballero. Se fundó el 6 de diciembre 1935.

Copa Libertadores 2 de Mayo Fútbol Internacional
