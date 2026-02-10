Con la fe puesta en Lima

El Sportivo 2 de Mayo se prepara física y mentalmente para un histórico partido: Su primera presentación internacional fuera de casa, un hecho que marcará un hito en la institución deportiva de Pedro Juan Caballero.

El Gallo Norteño viaja esta mañana rumbo a la capital peruana (Lima), para enfrentar al Alianza Lima en el duelo de revancha que corresponde a la Fase 1 de la Conmebol Libertadores 2026. El primer paso del “2” fue positivo, haber ganado por la mínima diferencia (1-0) en condición de local en el Río Parapití, con el tanto de Diego Acosta.

El equipo comandado por el entrenador Eduardo Ledesma se movilizó ayer en Asunción con el afán de ir componiendo las piezas para el duelo de ida.

La salida del aeropuerto internacional Silvio Pettirossi está marcada para las 08:00, en vuelo charter.

Se puede mencionar que la única baja para este enfrentamiento será la de Marcelo Acosta. El mediocampista se encuentra con una lesión en el tobillo y será reservado por precaución. En la lista de concentrados también se observa una novedad en la nómina de arqueros. Carlos Servín reemplaza a Miguel Urquiza.