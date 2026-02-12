“El Ángel” del 2 de Mayo

El portero paraguayo Ángel Martínez se lució en Lima, con grandes tapadas que fueron claves para la clasificación del conjunto de 2 de Mayo para la siguiente fase de la Copa Libertadores de América.

El arquero contuvo un penal a Erick Castillo en la primera fracción y luego, sobre el final del lance, tuvo tapadas sucesivas que evitaron que el cuadro peruano se lleve el partido en el estadio Matute.

Al llegar a nuestro país, el joven portero destacó lo conseguido en Lima y el nivel mostrado por el equipo.