06 oct. 2025
Selección Paraguaya

Ramón Sosa, fuera de la gira asiática

El ofensivo paraguayo Ramón Sosa quedó fuera de la gira asiática que realizará la Selección Paraguaya. El jugador quedó al margen debido a una lesión sufrida al servicio del Palmeiras.

Octubre 06, 2025 08:25 p. m. • 
Por Redacción D10
ramón sosa.jfif

Ramón Sosa, delantero de la Albirroja.

Foto: Gentileza

Ramón Sosa no formará parte de la Selección Paraguaya que prepara sus amistosos ante Japón y Corea del Sur. El futbolista sufrió un edema en el muslo izquierdo durante el encuentro que su equipo el Palmeiras sostuvo con el São Paulo.

El jugador ya comenzó a trabajar en su recuperación que tardaría un par de semanas, pese a que no existe aún un comunicado exacto. El domingo, el paraguayo fue autor de la victoria del Verdão contra Los Brancos por 3-2.

Ramón Sosa formaba parte inicialmente de la lista de 26 jugadores llamados por Gustavo Alfaro para el par de amistosos en tierras asiáticas. El 10 de octubre ante Japón y cuatro días después frente a Corea del Sur son los choques preparatorios de la Albirroja.

AMISTOSOS. El equipo de Gustavo Alfaro enfrentará a su par de Japón este viernes 10 de octubre en el Panasonic Stadium Suita desde las 07:20.

Tras el compromiso con los japoneses, el martes 14 de octubre toca enfrentar a Corea del Sur en el estadio Mundialista de Seúl, a partir de las 08:00 (hora paraguaya).

Selección Paraguaya Ramón Sosa Amistosos Fecha FIFA
Redacción D10
Más contenido de esta sección
WhatsApp Image 2025-09-27 at 20.30.12.jpeg
Selección Paraguaya
Paraguay arranca con una sufrida victoria en el Mundial Sub 20
Paraguay tuvo su estreno victorioso en la Copa Mundial Sub 20 con un ajustado 3-2 ante una dura Panamá.
Septiembre 27, 2025 09:59 p. m.
 · 
Redacción D10
WhatsApp Image 2025-09-17 at 18.47.14.jpeg
Selección Paraguaya
La Albirroja debuta en el Mundial Sub 20
Paraguay debuta este sábado en la Copa del Mundo Sub 20 midiendo a Panamá desde las 20:00.
Septiembre 27, 2025 09:20 a. m.
 · 
Redacción D10
Paraguay Sub 20
Selección Paraguaya
La Albirroja Sub 20, con la bendición de Gustavo Alfaro
La Selección Paraguaya Sub 20 ya está en Chile de cara a su participación en la Copa del Mundo de la categoría. El coordinador general de las Formativas, Elvio Paolorosso, comentó el técnico de la mayor, Gustavo Alfaro, tuvo un gran gesto con la Albirrojita.
Septiembre 24, 2025 12:04 p. m.
 · 
Redacción D10
jfklañsj flñksdj fñ as_63235095.jpg
Selección Paraguaya
Ilusionado y confiado
La Albirroja, que dirige Antolín Alcaraz, se instaló en Chile para el Mundial Sub 20. El debut será el sábado ante Panamá.
Septiembre 24, 2025 07:04 a. m.
 · 
Redacción D10
Sub 20 grupo_WhatsApp Image 2025-09-22 at 16.31.58 (1)_63216304.jpeg
Selección Paraguaya
La Albirroja Sub 20 rumbo al Mundial
La Selección Paraguaya Sub 20 viaja esta tarde (15:00), rumbo a Chile desde el Aeropuerto Silvio Pettirossi para disputar el Mundial de la categoría.
Septiembre 23, 2025 08:00 a. m.
 · 
Redacción D10
Selección Paraguaya Sub 20.jpeg
Selección Paraguaya
La Albirroja se despide con paridad ante Japón en el CARDE
La Selección Paraguaya de Fútbol Sub 20 disputó esta tarde en el Centro de Alto Rendimiento, en Ypané, su último amistoso previo a lo que será su participación en el mundial de la categoría que se llevará a cabo en Chile.
Septiembre 21, 2025 07:47 p. m.
 · 
Fabián González
Carga Más