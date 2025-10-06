Ramón Sosa, fuera de la gira asiática

Ramón Sosa no formará parte de la Selección Paraguaya que prepara sus amistosos ante Japón y Corea del Sur. El futbolista sufrió un edema en el muslo izquierdo durante el encuentro que su equipo el Palmeiras sostuvo con el São Paulo.

El jugador ya comenzó a trabajar en su recuperación que tardaría un par de semanas, pese a que no existe aún un comunicado exacto. El domingo, el paraguayo fue autor de la victoria del Verdão contra Los Brancos por 3-2.

Ramón Sosa formaba parte inicialmente de la lista de 26 jugadores llamados por Gustavo Alfaro para el par de amistosos en tierras asiáticas. El 10 de octubre ante Japón y cuatro días después frente a Corea del Sur son los choques preparatorios de la Albirroja.

AMISTOSOS. El equipo de Gustavo Alfaro enfrentará a su par de Japón este viernes 10 de octubre en el Panasonic Stadium Suita desde las 07:20.

Tras el compromiso con los japoneses, el martes 14 de octubre toca enfrentar a Corea del Sur en el estadio Mundialista de Seúl, a partir de las 08:00 (hora paraguaya).