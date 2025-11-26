26 nov. 2025
Fútbol Internacional

Bolivia: Batalla campal, 17 expulsados e intervención de la Policía

El partido que disputaron el Real Oruro y Blooming de Santa Cruz, del campeonato seriado de la División Profesional de Bolivia, terminó en una pelea campal con la intervención de la Policía que usó gas pimienta y 17 expulsados entre jugadores y cuerpo técnico de ambos equipos.

Noviembre 26, 2025 10:37 a. m. • 
Por Redacción D10
Real Oruro Blooming

Después del pitazo final se desató una pelea que involucró a jugadores.

Foto: Gentileza - Premium Sports

El suceso se produjo después de la finalización del partido de vuelta igualado a dos goles, en el estadio Jesús Bermúdez de la ciudad de Oruro, situado a 3.800 metros sobre el nivel del mar, y que dio el pase a Blooming para disputar las semifinales del torneo corto, gracias al marcador global de 3-4.

La transmisión de televisión reflejó que uno de los jugadores del equipo local fue al encuentro de otro jugador de Blooming para reclamarle, lo que forzó a que varios futbolistas visitantes trataran de calmarlo.

Incluso el entrenador de Blooming, Mauricio Soria, quien fue seleccionador de Bolivia, tuvo que intervenir para que el futbolista de Real Oruro se controlara y se fuera.

Cuando todo parecía calmarse hubo una gresca en otra parte del campo entre integrantes de los dos equipos, lo que fue el detonante de todas las agresiones, golpes y patadas que hubo después.

Al instante se formó un tumulto en el que, inicialmente, varios agentes de la Policía trataron de separar los dos bandos con sus escudos, pero la tensión escaló al punto de que algunos integrantes del cuerpo técnico de los dos equipos se fueron a los puños.

Esto último incrementó la tensión, ya que hubo quien terminó en el piso, afloraron los empujones y puñetazos, además de alguna patada voladora de un jugador del equipo local que intentó impactar un rival.

Cuando todo se caldeó, la Policía echó gas pimienta a los más exaltados que, pese a los efectos del químico, siguieron en la pelea.

La transmisión de televisión también enfocó una discusión entre un integrante del cuerpo técnico de Blooming y el entrenador de Real Oruro, Marce Robledo, que terminó con un empujón del primero que derribó al director técnico.

Después, la disputa se trasladó a la puerta de emergencia del estadio, donde están las ambulancias.

El informe del árbitro que difundieron algunos medios locales estableció que los expulsados en Blooming fueron siete jugadores, el entrenador Soria, además del médico del equipo y un integrante del cuerpo técnico.

Mientras que de parte de los locales, los expulsados fueron cuatro futbolistas, el entrenador Robledo y dos colaboradores de su equipo.

Bolivia
Redacción D10
