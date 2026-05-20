Independiente del Valle vs. Libertad: Paso a paso

Un gol del central Gustavo Henrique, al minuto 92, amargó este miércoles la celebración del Independiente Santa Fe y le permitió al Corinthians llevarse un empate 1-1 de su visita a Bogotá, en la cuarta jornada del Grupo E de la Copa Libertadores que lo acerca a octavos de final.
VIDEO. Independiente Rivadavia avanzó este miércoles a los octavos de final de la Copa Libertadores tras igualar en Mendoza 1-1 con Fluminense, que logró un agónico gol en el minuto 90, por la cuarta jornada del Grupo C de la Copa Libertadores.
Tiago Palacios rescató con su gol en los 3.400 metros de altitud de Cusco un empate 1-1 que aferra a Estudiantes con 6 puntos en el segundo puesto del Grupo A de la Libertadores y hunde al equipo peruano en el sótano con uno de 12 posibles.
VIDEO. Palmeiras tomó el primer lugar del Grupo F en la cuarta fecha de la Copa Libertadores, al imponer su juego y vencer este martes por 0-2 a Sporting Cristal con goles del argentino José Manuel ‘Flaco’ López y el paraguayo Ramón Sosa.
VIDEO. Barcelona sumó este martes sus primeros 3 puntos en el Grupo D de la Copa Libertadores despúes de 4 intentos y aunque permanece en el fondo de la clasificación, estropeó la noche de Boca Juniors, que quedó estacionado con 6 puntos, los mismos que tienen Universidad Católica y Cruzeiro.