19 may. 2026
Copa Libertadores

Independiente del Valle vs. Libertad: Paso a paso

Libertad visita a Independiente del Valle desde las 23:00 por la fecha 5 del Grupo H de la Conmebol Liberatadores.

Mayo 19, 2026 09:58 p. m. • 
Por Redacción D10
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Libertad enfrentará a Independiente del Valle de Ecuador.

Independiente del Valle Libertad Copa Libertadores
Redacción D10
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