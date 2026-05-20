20 may. 2026
Copa Libertadores

Cruzeiro rescata un punto ante Boca y llega con ventaja a la última jornada

Cruzeiro logró este martes un empate 1-1 ante Boca Juniors en Buenos Aires, con un jugador menos, por la quinta jornada del Grupo D de la Copa Libertadores y llega con ventaja a la última fecha.

Mayo 20, 2026 06:55 a. m. • 
Por Redacción D10
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Paridad en La Bombonera.

Foto: @Libertadores

Cruzeiro logró este martes un empate 1-1 ante Boca Juniors en Buenos Aires, con un jugador menos, por la quinta jornada del Grupo D de la Copa Libertadores y llega con ventaja a la última fecha.

Miguel Merentiel (m.15) abrió la cuenta para el local, mientras que Fagner (m.54) estableció el resultado definitivo para una visita que terminó con diez jugadores por la expulsión de Gerson (m.67).

Este resultado deja a Cruzeiro líder con ocho puntos, Universidad Católica y Boca en segundo lugar con siete y último Barcelona con tres, pero todavía resta el duelo de este jueves entre chilenos y ecuatorianos.

El partido tuvo un comienzo a puro empuje para Boca que luego de tres oportunidades que tuvieron respuestas del portero Otávio, llegó a abrir el marcador con un tiro libre de Leandro Paredes que el uruguayo Miguel Merentiel empujó sobre la línea.

Boca lentamente se fue replegando y Cruzeiro terminó mejor la primera parte, al punto que con esta misma tónica de juego llegó al empate en el minuto 54 con un pase cruzado que derivó en Fagner para que con un remate furibundo anotó el 1-1.

A partir de ese momento fue todo tensión para Boca que empujado por su público tuvo varias opciones que encontraron en Otávio y en la falta de puntería las razones para no poder comandar el resultado.

Cruzeiro tuvo dos claras para ponerse en ventaja a través de Kaio Jorge y luego con el ingresado Néiser Villarreal, la segunda con una reacción sensacional del portero Leandro Brey.

En el minuto 67 fue expulsado Gerson por una dura entrada a Leandro Paredes y en los dos últimos minutos llegaron dos polémicas de la noche: primero un gol anulado a Merentiel por una mano previa de Milton Delgado y luego una supuesta mano de Lucas Romero que el árbitro no sancionó.

En la última jornada del Grupo D, Boca recibirá a Universidad Católica, mientras que Cruzeiro será local de Barcelona.

Copa Libertadores Boca Juniors Cruzeiro
Redacción D10
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