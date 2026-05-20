Cerro Porteño visita a un duro Palmeiras

Cerro Porteño se presenta en la ciudad de São Paulo, Brasil, para enfrentar a Palmeiras, en la penúltima fecha de la fase de grupos de Libertadores.

El compromiso será desde las 21:30 en el estadio mundialista Allianz Parque y el Ciclón apunta a conseguir un resultado positivo de cara a la última fecha de la competencia, en donde en condición de local debe de definir su suerte en Copa para el segundo semestre.

Con la victoria, el Azulgrana trepará a la primera posición de la clasificación, mientras que con el empate la definición quedará para la última fecha contra el Sporting Cristal.

De acuerdo al equipo, la duda del Azulgrana pasa en el ataque, entre Cecilio Domínguez y Jonatan Torres. El primero solo disputó un juego en Copa, mientras que el segundo ya marcó un gol ante Junior y fue clave en los últimos tres compromisos.