19 may. 2026
Copa Libertadores

Rosario Central golea a UCV

Rosario Central goleó este martes por 4-0 a Universidad Central de Venezuela por la quinta fecha del grupo H de la Copa Libertadores y aseguró su clasificación a los octavos de final del torneo continental.

Mayo 19, 2026 10:15 p. m. • 
Por Redacción D10
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Ángel Di María, ídolo de Rosario Central.

Con goles de Alejo Velia (m.22), Vicente Pizarro (m.39), Ángel Di María (m.71) y Marco Ruben (m.88), el ‘Canalla’ dejó en el olvido la derrota del sábado en semifinales del torneo Apertura argentino ante River Plate y festejó con su público.

Ante un estadio Gigante de Arroyito colmado, Rosario Central logró un triunfo que lo deja en el primer lugar de la zona con 13 puntos sobre 15 posibles, por delante de su escolta, Independiente del Valle (7), Universidad Central de Venezuela (6) y Libertad de Paraguay (0), a la espera del duelo por esta jornada entre ecuatorianos y paraguayos.

El encuentro tuvo un solo equipo protagonista que salió a buscar el gol desde el comienzo y lo consiguió en el minuto 22 con un tiro de esquina de Ángel Di María que le quedó a Gastón Ávila, que ensayó una chilena que dio en el poste y en el rebote Alejo Velia empujó el balón a la red.

En el minuto 31 Jovanny Bolívar establecía el empate para la UCV pero el VAR le determinó al árbitro brasileño Flávio Rodrigues de Souza que no era válido.

Apenas ocho minutos después, Vicente Pizarro aumentó la ventaja para el local tras rematar un exquisito centro de rabona de Julián Fernández.

Al regreso del descanso, ‘La Central’ intentó descontar pero no estuvo preciso en la única oportunidad que dispuso y en el minuto 71 fue el gran héroe local, Ángel Di María, que aumentó la diferencia en el marcador.

La noche todavía deparó una emoción más para los hinchas locales porque en el minuto 88 el ingresado Marco Ruben le puso cifras definitivas al tanteador en su tercer partido, en su quinto ciclo con el equipo rosarino tras volver del retiro a los 39 años.

En la sexta y última jornada de este grupo H, Rosario Central visitará a Independiente del Valle en Quito el miércoles 27 de mayo, mismo día que UCV se medirá con Libertad en Asunción.

- Ficha Técnica:

4. Rosario Central: Jeremías Ledesma; Emanuel Coronel, Facundo Mallo (m.46, Ignacio Ovando), Gastón Ávila, Agustín Sández; Franco Ibarra, Vicente Pizarro, Julián Fernández (m.63, Giovanni Cantizano), Ángel Di María (m.77, Jaminton Campaz); Enzo Copetti (m.46, Enzo Giménez), Alejo Veliz (m.72, Marco Ruben).

Entrenador: Jorge Almirón.

0. Universidad Central de Venezuela (UCV): Giancarlo Schiavone; Kendrys Silva, Luis Adrián Martínez (m.65, Ruben Ramírez, m.76, Maicol Ruiz), Alfonso Simarra, Daniel Carrillo; Alexander González (m.76, Kendry Mendoza), Francisco Solé; Juan Camilo Zapata, Vicente Rodríguez (m.56, Daniel De Sousa), Juan Manuel Cuesta; Jovanny Bolívar.

Entrenador: Daniel Sasso.

Goles: 1-0, m.22: Alejo Veliz. 2-0, m.39: Vicente Pizarro. 3-0, m.71: Ángel Di María. 4-0, m.88: Marco Ruben.

Árbitro: el brasileño Flávio Rodrigues de Souza. Amonestó a Giovanni Cantizano, Agustín Sández, Kendrys Silva, Jovanny Bolívar y Adrián Martínez.

Incidencias: partido por la quinta fecha del grupo H de la Copa Libertadores disputado en el Estadio Gigante de Arroyito, de Rosario. EFE

Rosario Central Libertadores Di María
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