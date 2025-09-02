02 sept. 2025
Selección Paraguaya

Rambert Vera ansioso con la Albirroja

El histórico de la Albirroja, Rambert Vera, conversó con Fútbol a lo Grande y se refirió a la posibilidad de la clasificación paraguaya.

Septiembre 02, 2025 01:17 p. m. • 
Por Redacción D10
Gzy0YCKXQAAIMh3.jpeg

Rambert Vera, jugador de la Selección.

El ex jugador de la Selección Paraguaya, Enrique Rambert Vera, habló en Radio Monumental y contó lo que siente a días del encuentro frente a Ecuador, por la fecha 17 de las Eliminatorias Sudamericanas al Mundial del 2026, en donde se podría confirmar la clasificación albirroja luego de 16 años.

“Con mucha ansiedad, cada vez estamos más cerca del objetivo, después de mucho tiempo Dios mediante se va a lograr el día jueves. Contento por los muchachos que sufrieron bastante en las anteriores y ahora lo esán disfrutando y se lo merecen”, dijo Vera en la 1080 AM.

Respecto a la foto viral de Ángel Romero, que apareció en el CARDE con la camiseta de Sudáfrica 2010, mencionó que evoca recuerdos y nostalgias, pero por sobre todo la alegría de alcanzar la clasificación después de tanto tiempo.

Según Vera, Ecuador vendrá a jugar sin presiones tras haber conseguido su clasificación matemática, pero no cambiará mucho de lo que viene mostrando en sus duelos. Afirmó que el conjunto tricolor tiene jugadores rápidos y de buen pie por lo que habrá que ir viendo como se desarrolla el encuentro.

Selección Paraguaya Rambert Vera
Redacción D10
