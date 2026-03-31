Paraguay tiene a sus 11 leones

El seleccionador Gustavo Alfaro definió al onceno que saldrá a jugar este martes contra Marruecos, por el segundo cotejo amistoso de la Selección Paraguaya en esta fecha FIFA.
Con varios los cambios con relación al equipo que venció a Grecia el viernes pasado, aunque el entrenador ya había indicado que haría modificaciones.
Así salimos hoy 1️⃣1️⃣— Selección Paraguaya (@Albirroja) March 31, 2026
¡La #Albirroja tiene equipo confirmado!
🆚 🇲🇦
⚽ Amistoso - Fecha FIFA
🕒 15:00 h
🏟️ Estadio Bollaert-Delelis (Lens, Francia)
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Por tanto, en portería estará Orlando Gill; Juan Cáceres, Gustavo Gómez, Omar Alderete y Junior Alonso forman la línea defensiva; Braian Ojeda, Damián Bobadilla, Diego Gómez y Miguel Almirón estarán en la zona media, y Julio Enciso y Gabriel Ávalos son los más adelantados.
Paraguay se mide este martes ante Marruecos, a partir de las 15:00, en el estadio Bollaert-Delelis, ubicado en la ciudad de Lens.