31 mar. 2026
Selección Paraguaya

Paraguay tiene a sus 11 leones

La Selección Paraguaya de Fútbol ya tiene equipo confirmado para el juego frente a Marruecos, que será el último encuentro albirrojo por esta fecha FIFA.

Marzo 31, 2026 02:03 p. m. • 
Por Redacción D10
Orlando Gill

Orlando Gill, portero de la Albirroja.

Foto: Gentileza - Albirroja

El seleccionador Gustavo Alfaro definió al onceno que saldrá a jugar este martes contra Marruecos, por el segundo cotejo amistoso de la Selección Paraguaya en esta fecha FIFA.

Con varios los cambios con relación al equipo que venció a Grecia el viernes pasado, aunque el entrenador ya había indicado que haría modificaciones.

Por tanto, en portería estará Orlando Gill; Juan Cáceres, Gustavo Gómez, Omar Alderete y Junior Alonso forman la línea defensiva; Braian Ojeda, Damián Bobadilla, Diego Gómez y Miguel Almirón estarán en la zona media, y Julio Enciso y Gabriel Ávalos son los más adelantados.

Paraguay se mide este martes ante Marruecos, a partir de las 15:00, en el estadio Bollaert-Delelis, ubicado en la ciudad de Lens.

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Redacción D10
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