Paraguay tiene a sus 11 leones

El seleccionador Gustavo Alfaro definió al onceno que saldrá a jugar este martes contra Marruecos, por el segundo cotejo amistoso de la Selección Paraguaya en esta fecha FIFA.

Con varios los cambios con relación al equipo que venció a Grecia el viernes pasado, aunque el entrenador ya había indicado que haría modificaciones.

Por tanto, en portería estará Orlando Gill; Juan Cáceres, Gustavo Gómez, Omar Alderete y Junior Alonso forman la línea defensiva; Braian Ojeda, Damián Bobadilla, Diego Gómez y Miguel Almirón estarán en la zona media, y Julio Enciso y Gabriel Ávalos son los más adelantados.

Paraguay se mide este martes ante Marruecos, a partir de las 15:00, en el estadio Bollaert-Delelis, ubicado en la ciudad de Lens.