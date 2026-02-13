13 feb. 2026
Copa Libertadores

Juventud vive una noche heroica en Quito y se cita con Guaraní

El Juventud uruguayo logró este jueves una clasificación histórica para la segunda fase previa de la Copa Libertadores al eliminar en los penales a la Universidad Católica de Ecuador, con el portero Sebastián Sosa como héroe al tapar dos lanzamientos desde los once metros.

Febrero 13, 2026 06:57 a. m. • 
Por Redacción D10
HBAvUHsaEAAj2Mz.jpeg

El cuadro charrúa se medirá con Guaraní en la fase 2.

Foto: @Juventuduy

El equipo charrúa será el rival del Guaraní paraguayo en la siguiente ronda el torneo internacional.

Tras un partido vibrante, el cuadro uruguayo, en su debut en la Libertadores, remontó la derrota por 0-1 sufrida en Uruguay y llevó la serie a los penales al ganar en el Estadio Olímpico Atahualpa, de Quito, por 3-4, con un gol en el tiempo añadido.

El mismo resultado de 3-4 se repitió en los penales para definir la serie a su favor.

Acertaron en los penales Federico Barrandeguy, Alejo Cruz, Ramiro Peralta y Fernando Mimbacas, mientras que el tiro de Gonzalo Gómez lo atajó el arquero venezolano de la Universidad Católica Rafael Romo.

Por el cuadro católico acertaron Luis Cangá, Byron Palacios y Gregory Anangonó, mientras que los remates del venezolano Jhon Chancellor y de Jerónimo Cacciabue fueron tapados por Sosa.

En los 90 minutos anotaron los goles de la Católica el panameño José Fajardo, a los 7 y 74 minutos, el venezolano Chancellor, a los 64.

Los goleadores del Juventud fueron Renzo Sánchez, a los 26, Barrendeguy, de penal a los 45+3, Pablo Lago, también de penal a los 48; y Patricio Pernicone, a los 90+2.

El cuadro uruguayo nunca renunció a la posibilidad de ganar y lo consiguió a través de su defensa central Pernicone, que pescó un rebote y remató de primera instancia para que el balón ingresara lejos del portero, en tiempo de reposición, empatándose la serie y definiéndose por penales.

Copa Libertadores Deportivo Juventud Guaraní
Redacción D10
Más contenido de esta sección
Captura.JPG
Copa Libertadores
El posteo del Gallo tras la clasificación
El 2 de Mayo completó una histórica hazaña al eliminar de la Libertadores a uno de los grandes de Perú. Tras el final del lance, hicieron una particular publicación.
Febrero 12, 2026 06:59 a. m.
 · 
Redacción D10
20260211_233458.jpg
Copa Libertadores
2 de Mayo hace historia y avanza a la Fase 2
2 de Mayo empató de visita ante Alianza Lima y se clasificó a la Fase 2 de la Conmebol Libertadores.
Febrero 11, 2026 11:37 p. m.
 · 
Redacción D10
WhatsApp Image 2026-02-11 at 17.12.28.jpeg
Copa Libertadores
Alianza Lima vs. 2 de Mayo: Paso a paso
2 de Mayo visita a Alianza Lima de Perú (21:30) en el partido de vuelta de la Fase 1 de la Conmebol Libertadores. El Gallo Norteño va arriba en la serie por 1-0 y quiere seguir haciendo historia.
Febrero 11, 2026 06:40 p. m.
 · 
Redacción D10
HAXGoRQWsAEF7n_.jpeg
Copa Libertadores
El “2” va por más en Lima
El benjamín copero, el Sportivo 2 de Mayo, desde las 21:30, tendrá una de las citas más históricas en su vida institucional. Se enfrentará ante el Alianza Lima, en Perú, por un lugar en la Fase 2 de la Libertadores y, además, la posibilidad de sumar una importante suma monetaria.
Febrero 11, 2026 07:49 a. m.
 · 
Redacción D10
HA1vAEqaMAACNhB.jpeg
Copa Libertadores
El Deportivo Táchira remonta y logra su pase a la segunda fase de la Libertadores
El Deportivo Táchira consiguió pasar este martes a la Fase 2 de la Copa Libertadores al vencer por 1-0 en el partido de vuelta a The Strongest, que quedó eliminado del torneo internacional tras perder en la tanda de penales 5-3.
Febrero 11, 2026 06:48 a. m.
 · 
Redacción D10
HAl5fRuXAAAmOdL.jpeg
Copa Libertadores
Con la fe puesta en Lima
El 2 de Mayo viaja esta mañana rumbo a Lima para la revancha de Copa.
Febrero 10, 2026 09:14 a. m.
 · 
Redacción D10
Carga Más