Juventud vive una noche heroica en Quito y se cita con Guaraní

El equipo charrúa será el rival del Guaraní paraguayo en la siguiente ronda el torneo internacional.

Tras un partido vibrante, el cuadro uruguayo, en su debut en la Libertadores, remontó la derrota por 0-1 sufrida en Uruguay y llevó la serie a los penales al ganar en el Estadio Olímpico Atahualpa, de Quito, por 3-4, con un gol en el tiempo añadido.

El mismo resultado de 3-4 se repitió en los penales para definir la serie a su favor.

Acertaron en los penales Federico Barrandeguy, Alejo Cruz, Ramiro Peralta y Fernando Mimbacas, mientras que el tiro de Gonzalo Gómez lo atajó el arquero venezolano de la Universidad Católica Rafael Romo.

Por el cuadro católico acertaron Luis Cangá, Byron Palacios y Gregory Anangonó, mientras que los remates del venezolano Jhon Chancellor y de Jerónimo Cacciabue fueron tapados por Sosa.

En los 90 minutos anotaron los goles de la Católica el panameño José Fajardo, a los 7 y 74 minutos, el venezolano Chancellor, a los 64.

Los goleadores del Juventud fueron Renzo Sánchez, a los 26, Barrendeguy, de penal a los 45+3, Pablo Lago, también de penal a los 48; y Patricio Pernicone, a los 90+2.

El cuadro uruguayo nunca renunció a la posibilidad de ganar y lo consiguió a través de su defensa central Pernicone, que pescó un rebote y remató de primera instancia para que el balón ingresara lejos del portero, en tiempo de reposición, empatándose la serie y definiéndose por penales.