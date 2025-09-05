¿Qué pasó del bus descapotable de la Albirroja?

Antes del partido se dijo que un bus descapotable recorrería el casco histórico de Asunción, con los jugadores adentro, para festejar con la gente la posible clasificación de Paraguay a la Copa del Mundo.

No obstante, tal hecho no ocurrió. El vicepresidente de la Asociación Paraguaya de Fútbol, Javier Díaz de Vivar, comentó qué pasó. “Aparentemente había un bus preparado por si los jugadores querían subirse, pero creo que los jugadores querían estar con sus familias después de tanta tensión, después de tanto esfuerzo que hicieron”, comentó.

En charla con el programa Fútbol a lo Grande, Javier Díaz de Vivar, detalló que “el vestuario estaba lleno de los familiares de los jugadores, se quedaron hasta muy tarde allí. Después ya pasaron a la concentración porque tenemos un partido contra Perú”.

De igual manera, la afición guaraní celebró con todo la clasificación paraguaya a una Copa del Mundo, tras igualar con Ecuador, después de estar ausente en tres ediciones seguidas.