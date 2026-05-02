02 may. 2026
Olimpia

¿Qué necesita Olimpia para ser campeón?

Este domingo podría haber un nuevo campeón en el fútbol paraguayo, pero para ello deben darse algunos resultados.

Mayo 02, 2026 10:59 a. m. • 
Por Redacción D10
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Olimpia podría sumar otra estrella a su Palmarés.

Foto: @CopaDePrimera

Tras la resolución del Tribunal Disciplinario de la APF, Olimpia se quedó a las puertas de una nueva consagración en el fútbol paraguayo. El Decano ya podría dar la vuelta este domingo, en la fecha 19, con una combinación de resultados.

El Decano tiene actualmente 8 puntos de ventaja sobre el Ciclón y será campeón si consigue sumar de a tres frente al Sportivo Ameliano y Cerro Porteño empata o pierde en su choque frente al Deportivo Recoleta.

En el caso que el Franjeado empate en su duelo, deberá esperar una derrota azulgrana para dar la vuelta de forma anticipada. Con esta combinación, Olimpia sacaría 9 unidades y por los criterios de desempate de la APF ya sería campeón al haber ganado los dos duelos ante el Ciclón (0-1 en Barrio Obrero y 3-0 en Sajonia tras la resolución del Tribunal).

Una victoria del Azulgrana, extendería la lucha hasta la siguiente fecha.

Olimpia Torneo Apertura Paraguayo
Redacción D10
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