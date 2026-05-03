03 may. 2026
Olimpia

Las calles se tiñeron de blanco y negro

Los hinchas de Olimpia tiñeron de blanco y negro las calles de Asunción y de todo el país para celebrar la estrella 48.

Mayo 03, 2026 08:44 p. m.
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El bus de Olimpia en su paso por Para Uno.

Foto: Renato Delgado - Última Hora

La consagración franjeada desató una verdadera fiesta en las calles de Asunción. Tras asegurar el título, el plantel emprendió una caravana en bus que se convirtió en el epicentro de la celebración, acompañado por miles de hinchas que siguieron cada tramo con cánticos, banderas y una emoción desbordante.

El recorrido tuvo como primera gran parada Para Uno, donde la multitud ya aguardaba para recibir a sus ídolos. Allí, jugadores y aficionados se fundieron en un solo grito, celebrando una nueva estrella que reafirma la rica historia del club.

Posteriormente, los festejos se trasladaron a la Villa Olimpia, donde la caravana llegó rodeada de una marea humana. Las calles colapsadas y la pasión de los hinchas marcaron una jornada inolvidable, en la que el pueblo olimpista volvió a demostrar su fidelidad y su capacidad de convertir un logro deportivo en una celebración popular que trasciende lo futbolístico.

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Los hinchas sobre la avenida Mariscal López en Asunción.

Foto: Renato Delgado - Última Hora

Olimpia Torneo Apertura Fútbol paraguayo
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