03 may. 2026
Olimpia

El posteo de Felipe Melo tras la consagración de Olimpia

VIDEO. El brasileño Felipe Melo utilizó sus redes sociales para referirse al título que ganó Olimpia.

Mayo 03, 2026 04:56 p. m.
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Felipe Melo con la casaca de Olimpia.

El brasileño Felipe Melo, declarado hincha olimpista en su momento, utilizó sus redes sociales para publicar un par de posteos tras la consagración del club Olimpia este domingo como campeón del fútbol paraguayo.

“El campeón Olimpia” escribió el ex jugador de la Selección Brasileña acompañado de un video donde se lo ve sonriente con la camiseta de Olimpia en una historia de Instagram

Su siguiente publicación fue una foto suya con la casaca decana y la siguiente frase: “Volvió el campeón”.

El club Olimpia disfruta de su estrella número 48 a nivel local. Es el club más ganador del fútbol paraguayo y el único con títulos internacionales, 8 en total.

Felipe Melo Olimpia Brasil
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