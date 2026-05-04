El partido que marcó el rumbo del campeón

El presidente de Olimpia, Rodrigo Nogués, conversó con Fútbol a lo Grande por Radio Monumental y analizó lo que fue la campaña del campeón del torneo Apertura. El dirigente tampoco duda en señalar el partido que comenzó a encaminar el sueño.

“El potencial de campeón ya sabíamos desde el armado del plantel, pero en ese partido (ante Nacional de la primera rueda) como que nos soltamos, fue el partido. Veníamos con un historial adverso, todo el mal año anterior y me acuerdo que terminamos festejando en la salida del campo”, recordó Nogués en la 1080 AM.

“Se burlaban de nosotros porque festejábamos como un campeonato y esas pequeñas cosas hicieron que el grupo se vaya fortaleciendo”, subrayó.

EXPERIENCIA. Rodrigo Nogués hizo un balance además de todo lo que dejó la mala campaña del año pasado y afirmó que se trató de una etapa de aprendizaje. Las malas decisiones, según él, sirvieron y servirán para las decisiones que se deberán tomar a futuro.

VENTA. En un momento de la charla, el presidente se refirió a la posibilidad de transferencias y dijo que el club necesita vender jugadores, aunque aclaró que se dará si los términos convienen a la institución. “El título no cambia en absoluto, todos los jugadores están en venta al precio correcto. Olimpia necesita vender. No le vamos a mentir a la gente, necesitamos vender, pero no vamos a regalar ningún jugador”, tiró.

