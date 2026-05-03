03 may. 2026
Olimpia

Olveira: “Fuimos el equipo más regular del torneo”

Gastón Olveira levantó su primer título con Olimpia teniendo cédula paraguaya. El portero destacó que fueron “el equipo más regular del torneo”.

Por Redacción D10
Gastón Olveira fue capitán este domingo.

Olimpia, con tres fechas de anticipación, levantó un campeonato más. Su portero Gastón Olveira señaló que “se sufre mucho, pero estoy contento (…) Fuimos el equipo más regular del torneo, nos mantuvimos casi todo el tiempo en la punta”.

El arquero vivió un campeonato especial, ya que esta vez le tocó ganar con ciudadanía paraguaya. “El primero con cédula paraguaya, quinto con Olimpia. Es mi primer Apertura, siempre había ganado el Clausura”, señaló.

Gastón Olveira no se olvidó de su familia tras conquistar el Torneo Apertura 2026. “Contento, orgulloso de la familia que tengo”, dijo y mencionó que está pasando un momento complicado, pero que esto ayuda en lo anímico.

Olimpia, el jueves tiene un encuentro clave contra Barracas Central por la Copa Sudamericana, por lo que hoy “a disfrutar al máximo” porque “los campeonatos se festejan”, pero ya desde el lunes a pensar en el siguiente juego debido a que tienen “un partido importante”.

Gastón Olveira fue uno de los responsables directos de este título de Olimpia, demostrando un alto nivel en los encuentros que sirvió para ser llamado a la Selección Paraguaya, con la Copa del Mundo a la vuelta de la esquina.

