“Olimpia siempre vuelve”

El Decano levantó este domingo su estrella número 48 en el fútbol paraguayo tras empatar y sacar la diferencia necesaria en el Defensores del Chaco. Tras la conquista, la institución hizo una emotiva publicación.

“Ser del Olimpia, es entender que las caídas son solo el prólogo de una vuelta inevitable. Hoy las cosas retoman su curso normal. La Gloria no es una racha, es nuestro estado natural. Porque pasarán los años y cambiarán los nombres, pero la historia siempre encuentra el camino de regreso a casa”, comienza el posteo.

“Es el destino. El lugar que nos pertenece. El título que nos reconoce. Y entiendan esto: 𝐎𝐋𝐈𝐌𝐏𝐈𝐀 𝐒𝐈𝐄𝐌𝐏𝐑𝐄 𝐕𝐔𝐄𝐋𝐕𝐄. ¡Salud, Campeones del Torneo Apertura 2026!”, cierra la publicación.

Olimpia es nuevamente campeón y asegura su participación en la Copa Libertadores de América 2027.