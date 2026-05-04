04 may. 2026
Olimpia

El campeón ya tiene todo planificado para el siguiente semestre

Rodrigo Nogués, presidente de Olimpia, contó que el Expreso no se detiene y adelantó lo que se viene en la segunda parte de la temporada 2026.

Mayo 04, 2026 12:34 p. m. • 
Por Redacción D10
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El Expreso decano no se detiene.

Foto: Renato Delgado - UH

El presidente campeón de Olimpia, Rodrigo Nogués, conversó este lunes con Fútbol a lo Grande por Radio Monumental en el día después de lo que fue la consagración del equipo en el torneo Apertura 2026. El dirigente tocó varios detalles sobre la campaña y además habló de lo que se viene próximamente para el elenco franjeado.

“Ya tenemos todo programado, son 60 días de parate tras el cierre. Nosotros le vamos a liberar al plantel y volvemos el 15 de junio y vamos a hacer lo mismo que la pretemporada de diciembre. En la Villa Olimpia y en la parte final iremos a jugar dos amistosos afuera”, reveló Nogués en la 1080 AM.

El directivo adelantó que están en conversaciones para cerrar amistosos en Argentina, pero que aún no se pueden dar muchos detalles ya que estaban aún dentro de la recta final del campeonato. “La idea es que juguemos con equipos importantes, con los que podamos foguearnos antes del campeonato”, agregó.

CONTINUIDAD. Otra consulta respondida por Nogués tiene que ver con la continuidad del entrenador Pablo “Vitamina” Sánchez cuyo contrato es hasta finales de diciembre. El presidente fue claro y afirmó que no habría inconvenientes para sentarse a hablar de una extensión del contrato si se sigue por esta senda.

Rodrigo Nogués Olimpia Torneo Apertura
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