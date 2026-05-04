04 may. 2026
Olimpia

Olveira: “La camiseta de Olimpia siempre demanda este tipo de logros”

El portero de Olimpia, Gastón Olveira, una de las piezas fundamentales en la obtención del título número 48 para el Decano, compartió sus sensaciones tras la consagración a falta de tres fechas para la culminación del torneo.

Mayo 04, 2026 03:37 p. m. • 
Por Redacción D10
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Clave. Gastón Olveira demostró ser un pilar importante en la estructura del Olimpia campeón.

Archivo

El guardameta franjeado, Gastón Olveira, fue una de las piezas claves en la obtención del título número 48 para Olimpia. El portero compartió sus sensaciones tras el tempranero festejo del campeonato a falta de tres fechas para la culminación del Apertura 2026. En comunicación con el programa Fútbol a lo Grande, Olveira destacó el trabajo colectivo y la mentalidad del grupo desde el inicio de la temporada.

Claves del Éxito: Pretemporada y Defensa Sólida

Olveira subrayó que el inicio temprano de la pretemporada fue un factor determinante para adaptarse rápidamente a la idea de juego del nuevo cuerpo técnico liderado por Pablo “Vitamina” Sánchez. “Ese tiempo que ganamos... fue prudente para conocernos primero con el cuerpo técnico, conocer su idea y unirnos como grupo”, afirmó el arquero.

Uno de los pilares de este Olimpia campeón ha sido su solidez defensiva, logrando mantener la valla invicta en numerosas ocasiones. Al respecto, Olveira señaló: “Es un gran mérito que hemos tenido a lo largo del torneo porque hemos ganado muchos partidos por la mínima diferencia. Fue una de las fortalezas que ha tenido este grupo”, añadió además que “la camiseta de Olimpia siempre demanda este tipo de logros”, señaló.

El “Decreto” de los uruguayos

Una de las anécdotas más llamativas de este campeonato fue una promesa —o “decreto”, como él prefiere llamarlo— realizada junto a sus compatriotas en el plantel el pasado 25 de enero. Los jugadores plasmaron en un papel su deseo y convicción de salir campeones, reflejando la energía positiva que se respiraba en el vestuario desde el 16 de enero, cuando comenzó el ciclo.

Presente en la Selección y Desafíos Internacionales

Su gran rendimiento no solo le valió el reconocimiento en el “equipo ideal” del torneo local, sino también su reciente convocatoria a la Selección Nacional. Olveira describió su experiencia con la Albirroja como “días increíbles”, destacando tanto la calidad futbolística como la humana del grupo ya clasificado al Mundial.

Sin embargo, el festejo por el título local será breve. El arquero enfatizó que el objetivo inmediato es la Copa Sudamericana, donde Olimpia buscará la clasificación a la siguiente fase este miércoles ante Barracas. “Ayer estábamos festejando un nuevo título, pero tuvo que ser corto y muy prudente porque el miércoles tenemos un partido muy duro”, concluyó el portero campeón.

Olimpia Gastón Olveira Selección Paraguaya
Redacción D10
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