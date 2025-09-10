¿Qué le queda a Paraguay antes del Mundial?

Paraguay completó las Eliminatorias Sudamericanas con un histórico triunfo ante Perú en condición de visitante, quedó en el puesto seis, pero compartiendo puntaje con Colombia, Uruguay y Brasil.
Pensando en la Copa del Mundo, la Asociación Paraguaya de Fútbol ya concretó tres partidos de preparación, el cuarto sería ante México, aunque falta la oficialización.
Además, la APF tiene en mente otros dos más, ya para marzo de 2026, poco antes de la gran cita. Estos rivales podrían ser una selección africana y otra europea. También se analizaría un último amistoso en junio, de local. El sorteo para conocer los grupos será el viernes 5 de diciembre, en Washington.
Fixture albirrojo
Viernes 10 de octubre
-Japón vs. Paraguay
Estadio: Estadio Panasonic Suita
Hora: 7:20
Martes 14 de octubre
-Corea del Sur vs. Paraguay
Estadio: Mundialista de Seúl
Hora: 8:00
Sábado 15 de noviembre
-Estados Unidos vs. Paraguay
Estadio: Subaru Park de Filadelfia
Hora: 18:00