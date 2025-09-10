10 sept. 2025
¿Qué le queda a Paraguay antes del Mundial?

Las Eliminatorias Sudamericanas finalizaron el martes y Paraguay consiguió despedirse con una histórica victoria ante Perú. A partir de ahora, este será el camino de la Albirroja antes del Mundial 2026.

Paraguay tiene tres amistosos oficializados.

Paraguay completó las Eliminatorias Sudamericanas con un histórico triunfo ante Perú en condición de visitante, quedó en el puesto seis, pero compartiendo puntaje con Colombia, Uruguay y Brasil.

Pensando en la Copa del Mundo, la Asociación Paraguaya de Fútbol ya concretó tres partidos de preparación, el cuarto sería ante México, aunque falta la oficialización.

Además, la APF tiene en mente otros dos más, ya para marzo de 2026, poco antes de la gran cita. Estos rivales podrían ser una selección africana y otra europea. También se analizaría un último amistoso en junio, de local. El sorteo para conocer los grupos será el viernes 5 de diciembre, en Washington.

Fixture albirrojo

Viernes 10 de octubre

-Japón vs. Paraguay

Estadio: Estadio Panasonic Suita

Hora: 7:20

Martes 14 de octubre

-Corea del Sur vs. Paraguay

Estadio: Mundialista de Seúl

Hora: 8:00

Sábado 15 de noviembre

-Estados Unidos vs. Paraguay

Estadio: Subaru Park de Filadelfia

Hora: 18:00

