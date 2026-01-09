Doble premio para Nasser Al-Attiyah con el triunfo de etapa y el liderato en coches

La especial cronometrada de 326 kilómetros se desarrolló en condiciones ideales para el piloto catarí, quien salió en el puesto 15 y supo aprovechar su posición para seguir de cerca las huellas de sus rivales, imponiendo un ritmo implacable y escalando hasta el liderato de la prueba.

Antes de la etapa, Al-Attiyah ocupaba la segunda posición de la general, a poco más de tres minutos del líder, Henk Lategan, que mostraba un gran ritmo con su Toyota.

Sin embargo, el piloto catarí de Dacia aprovechó un día complicado para Lategan y lanzó un ataque decidido, marcando la diferencia y dejando claro que cualquier despiste podría ser determinante.

Con este triunfo, Al-Attiyah suma ya 49 victorias de etapa en el Dakar y se acerca a igualar, e incluso superar, el récord histórico de triunfos parciales que comparten Vatanen y Peterhansel. La estrategia de cuándo atacar y cuándo abrir pista seguirá siendo clave en las siete etapas restantes para el final del Dakar.

Por parte española y de Ford Racing, Nani Roma firmó una etapa impresionante, superando obstáculos y manteniéndose al frente en condiciones difíciles. Salió segundo a la pista y, abriendo camino sin referencias, logró mantener un ritmo constante y seguro.

Su esfuerzo le permitió ascender al podio provisional, colocándose tercero en la general a poco menos de tres minutos del segundo clasificado y a más de nueve del líder, después del sexto en la jornada.

El español Carlos Sainz, que partía desde una mejor posición, no logró recuperar todo el tiempo que esperaba debido a problemas de navegación, pero consiguió limitar las pérdidas y mantener la cuarta posición de la general, a menos de 12 minutos del nuevo líder, tras ser séptimo en la etapa. EFE