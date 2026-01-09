09 ene. 2026
Otros Deportes

Doble premio para Nasser Al-Attiyah con el triunfo de etapa y el liderato en coches

El catarí Nasser Al-Attiyah logró una destacada victoria en la sexta etapa del Dakar 2026 en la categoría Ultimate de coches, demostrando su dominio en un terreno lleno de dunas, su especialidad.

Enero 09, 2026 01:05 p. m. • 
Por Redacción D10
Nasser Al-Attiyah.jpg

Nasser Al-Attiyah, piloto que compite en el Dakar.

La especial cronometrada de 326 kilómetros se desarrolló en condiciones ideales para el piloto catarí, quien salió en el puesto 15 y supo aprovechar su posición para seguir de cerca las huellas de sus rivales, imponiendo un ritmo implacable y escalando hasta el liderato de la prueba.

Antes de la etapa, Al-Attiyah ocupaba la segunda posición de la general, a poco más de tres minutos del líder, Henk Lategan, que mostraba un gran ritmo con su Toyota.

Sin embargo, el piloto catarí de Dacia aprovechó un día complicado para Lategan y lanzó un ataque decidido, marcando la diferencia y dejando claro que cualquier despiste podría ser determinante.

Con este triunfo, Al-Attiyah suma ya 49 victorias de etapa en el Dakar y se acerca a igualar, e incluso superar, el récord histórico de triunfos parciales que comparten Vatanen y Peterhansel. La estrategia de cuándo atacar y cuándo abrir pista seguirá siendo clave en las siete etapas restantes para el final del Dakar.

Por parte española y de Ford Racing, Nani Roma firmó una etapa impresionante, superando obstáculos y manteniéndose al frente en condiciones difíciles. Salió segundo a la pista y, abriendo camino sin referencias, logró mantener un ritmo constante y seguro.

Su esfuerzo le permitió ascender al podio provisional, colocándose tercero en la general a poco menos de tres minutos del segundo clasificado y a más de nueve del líder, después del sexto en la jornada.

El español Carlos Sainz, que partía desde una mejor posición, no logró recuperar todo el tiempo que esperaba debido a problemas de navegación, pero consiguió limitar las pérdidas y mantener la cuarta posición de la general, a menos de 12 minutos del nuevo líder, tras ser séptimo en la etapa. EFE

Rally Dakar Dakar Automovilismo
Redacción D10
Más contenido de esta sección
20260107_065406.jpg
Otros Deportes
Doncic y LeBron cargan a los Lakers en Nueva Orleans
Luka Doncic y LeBron James fueron piezas claves de los Lakers, con 30 puntos cada uno, en la victoria de Los Ángeles por 103-111 frente a los New Orleans Pelicans.
Enero 07, 2026 06:55 a. m.
 · 
Redacción D10
Novak Djokovic
Otros Deportes
Djokovic, directo a Melbourne
El serbio Novak Djokovic, que el lunes anunció en redes sociales su renuncia a disputar el torneo de Adelaida, previo al Abierto de Australia, iniciará directamente su temporada 2026 con la disputa del primer Grand Slam de la temporada.
Enero 06, 2026 08:35 a. m.
 · 
Redacción D10
Benjamin Fernandez golf
Otros Deportes
Nutrida delegación para el Sudamericano de golf
Paraguay afrontará la cita en Buenos Aires, con presencia del campeón defensor Benjamín Fernández.
Enero 05, 2026 04:22 p. m.
 · 
Redacción D10
Novak Djokovic
Otros Deportes
Djokovic rompe con la Asociación de Jugadores Profesionales de Tenis (PTPA)
El serbio Novak Djokovic ha anunciado su ruptura con la Asociación de Jugadores Profesionales de Tenis (PTPA), que protege los derechos de los tenistas.
Enero 05, 2026 07:18 a. m.
 · 
Redacción D10
20260104_101147.jpg
Otros Deportes
La racha de los Heat se topa con Anthony Edwards
Los Miami Heat interrumpieron su racha de cuatro victorias consecutivas en la NBA tras perder 115-125 en casa contra los Minnesota Timberwolves, en los que Anthony Edwards firmó 33 puntos.
Enero 04, 2026 10:14 a. m.
 · 
Redacción D10
20260102_081235.jpg
Otros Deportes
Los Celtics, los Heat y los Rockets abren 2026 con fiestas a domicilio
Los Boston Celtics, los Miami Heat y los Houston Rockets comenzaron su 2026 con tres triunfos a domicilio contra Sacramento Kings, Detroit Pistons y Brooklyn Nets, respectivamente.
Enero 02, 2026 08:17 a. m.
 · 
Redacción D10
Carga Más