Doble premio para Nasser Al-Attiyah con el triunfo de etapa y el liderato en coches
El catarí Nasser Al-Attiyah logró una destacada victoria en la sexta etapa del Dakar 2026 en la categoría Ultimate de coches, demostrando su dominio en un terreno lleno de dunas, su especialidad.
La especial cronometrada de 326 kilómetros se desarrolló en condiciones ideales para el piloto catarí, quien salió en el puesto 15 y supo aprovechar su posición para seguir de cerca las huellas de sus rivales, imponiendo un ritmo implacable y escalando hasta el liderato de la prueba.
Antes de la etapa, Al-Attiyah ocupaba la segunda posición de la general, a poco más de tres minutos del líder, Henk Lategan, que mostraba un gran ritmo con su Toyota.
Sin embargo, el piloto catarí de Dacia aprovechó un día complicado para Lategan y lanzó un ataque decidido, marcando la diferencia y dejando claro que cualquier despiste podría ser determinante.
Con este triunfo, Al-Attiyah suma ya 49 victorias de etapa en el Dakar y se acerca a igualar, e incluso superar, el récord histórico de triunfos parciales que comparten Vatanen y Peterhansel. La estrategia de cuándo atacar y cuándo abrir pista seguirá siendo clave en las siete etapas restantes para el final del Dakar.
Por parte española y de Ford Racing, Nani Roma firmó una etapa impresionante, superando obstáculos y manteniéndose al frente en condiciones difíciles. Salió segundo a la pista y, abriendo camino sin referencias, logró mantener un ritmo constante y seguro.
Su esfuerzo le permitió ascender al podio provisional, colocándose tercero en la general a poco menos de tres minutos del segundo clasificado y a más de nueve del líder, después del sexto en la jornada.
El español Carlos Sainz, que partía desde una mejor posición, no logró recuperar todo el tiempo que esperaba debido a problemas de navegación, pero consiguió limitar las pérdidas y mantener la cuarta posición de la general, a menos de 12 minutos del nuevo líder, tras ser séptimo en la etapa. EFE