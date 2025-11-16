¿Qué dijo Gustavo Alfaro del altercado en el Estados Unidos vs. Paraguay?

En tiempo de adición, se vivió una situación confusa entre jugadores de Paraguay y Estados Unidos que obligó a los selecciones a intervenir. Gustavo Alfaro, entrenador albirrojo dio su versión.

“Creo que el problema aconteció a partir de un saque de banda que era claramente para Paraguay y el línea cobró para Estados Unidos. Entonces a Gustavo Gómez le cayó la pelota y ahí es donde él quería hacer el saque lateral rápido”, dijo.

QUE É ISSO, PANCADARIA GENERALIZADA! O clima esquentou E MUITO no jogo entre Estados Unidos e Paraguai! Que loucura!



ESTAMOS AO VIVO NA TV E NO YOUTUBE! Vem com a gente assistir EUA x Paraguai!



Acerte na ❌ #Xsports #EstadosUnidos #Paraguai #Futebol pic.twitter.com/1Ik0nJYAdY — Xsports (@xsportsbrasil) November 16, 2025

“Gustavo Gómez tomó la pelota porque nosotros estábamos buscando el empate, en ese momento viene el juez de línea que cobra para el otro lado y ahí empieza la confusión y el forcejeo entre los dos jugadores”, insistió el seleccionador.

Acotó que “ahí es donde al estar forcejeando los dos jugadores, los dos bancos de suplentes van al encuentro de esa situación que justo sucedió muy cerca de los bancos de suplentes. Yo traté de ponerme adelante de los jugadores nuestros para evitar que más allá de esos empujones no suceda más y Mauricio (Pochettino) hizo lo mismo”.

“Con el problema de que Mauricio se cayó, se cayó adelante de la cámara y cuando yo sostengo con los brazos y lo veo a Mauricio caído, atino a agarrar el brazo y ayudarlo a pararse pero la intención era tratar de separar a los jugadores. Eso es simplemente lo que sucedió”, sentenció.

Tras volver a la calma, antes de reanudarse el juego, el árbitro le mostró la tarjeta roja a Omar Alderete, quien fue uno de los primeros jugadores de la Albirroja en intervenir en la situación.