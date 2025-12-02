Desiré Doué es el Golden Boy 2025

Doué, de 20 años, acumuló en las votaciones 450 puntos de 500 posibles y se convirtió en el vigésimotercer Golden Boy desde el nacimiento del trofeo que se entrega al mejor jugador menor de 21 años.

El extremo galo, que conoció los resultados el mes pasado, consiguió en 2025 el triplete a las órdenes de Luis Enrique, con quien jugó 61 partidos, anotó 16 goles (uno en la final de la Liga de Campeones ante el Inter de Milán) y dio 14 asistencias.

Un galardón que han ganado grandes jugadores como Lionel Messi (2005, Argentina), Cesc Fábregas (España, 2006), Kylian Mbappé (2017, Francia), Pedri (2021, España) o Jude Bellingham (2023, Inglaterra).

En la gala, que se celebró en la ciudad italiana de Turín, también se entregó el premio al ‘Jugador de Oro’, que ganó el recientemente fallecido Digo Jota y que recogió su esposa (Rute Cardoso), el premio al ‘chico de oro italiano’ (Pio Esposito; Inter), y el premio a la trayectoria (Lilian Thuram), entre los más destacados.

“Estoy agradecido de haberme convertido en futbolista profesional; es el sueño de todo niño. He ganado muchos trofeos y aún quedan muchos por ganar, tanto a nivel colectivo como individual. Puedo garantizar trabajo duro y disciplina para el resto de mi carrera”, apuntó Doué tras recoger el galardón.

Jugadores que han ganado el Golden Boy

2003 - Rafael Van Der Vaart

2004 - Wayne Rooney

2005 - Lionel Messi

2006 - Cesc Fábregas

2007 - Sergio Aguero

2008 - Anderson

2009 - Alexandre Pato

2010 - Mario Balotelli

2011 - Mario Goetze

2012 - Isco

2013 - Paul Pogba

2014 - Raheem Sterling

2015 - Antony Marcial

2016 - Renato Sanches

2017 - Kylian Mbappé

2018 - Matthijs De Ligt

2019 - João Félix

2020 - Erling Haaland

2021 - Pedri

2022 - Gavi

2023 - Jude Bellingham

2024 - Lamine Yamal

2025 - Desiré Doué. EFE