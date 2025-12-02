02 dic. 2025
Fútbol Internacional

Desiré Doué es el Golden Boy 2025

Desiré Doué, futbolista franco-marfileño del Paris Saint-Germain, recogió este lunes el trofeo Golden Boy 2025 que entrega el diaro italiano ‘TuttoSport’, y sucedió en el ‘trono’ al extremo español Lamine Yamal, ganador del galardón el año pasado.

Diciembre 02, 2025 07:59 a. m. • 
Por Redacción D10
G7Ho3gbXwAAp-sG.jpeg

El jugador del PSG fue galardonado este martes.

Foto: @PSG_espanol

Doué, de 20 años, acumuló en las votaciones 450 puntos de 500 posibles y se convirtió en el vigésimotercer Golden Boy desde el nacimiento del trofeo que se entrega al mejor jugador menor de 21 años.

El extremo galo, que conoció los resultados el mes pasado, consiguió en 2025 el triplete a las órdenes de Luis Enrique, con quien jugó 61 partidos, anotó 16 goles (uno en la final de la Liga de Campeones ante el Inter de Milán) y dio 14 asistencias.

Un galardón que han ganado grandes jugadores como Lionel Messi (2005, Argentina), Cesc Fábregas (España, 2006), Kylian Mbappé (2017, Francia), Pedri (2021, España) o Jude Bellingham (2023, Inglaterra).

En la gala, que se celebró en la ciudad italiana de Turín, también se entregó el premio al ‘Jugador de Oro’, que ganó el recientemente fallecido Digo Jota y que recogió su esposa (Rute Cardoso), el premio al ‘chico de oro italiano’ (Pio Esposito; Inter), y el premio a la trayectoria (Lilian Thuram), entre los más destacados.

“Estoy agradecido de haberme convertido en futbolista profesional; es el sueño de todo niño. He ganado muchos trofeos y aún quedan muchos por ganar, tanto a nivel colectivo como individual. Puedo garantizar trabajo duro y disciplina para el resto de mi carrera”, apuntó Doué tras recoger el galardón.

Jugadores que han ganado el Golden Boy

2003 - Rafael Van Der Vaart

2004 - Wayne Rooney

2005 - Lionel Messi

2006 - Cesc Fábregas

2007 - Sergio Aguero

2008 - Anderson

2009 - Alexandre Pato

2010 - Mario Balotelli

2011 - Mario Goetze

2012 - Isco

2013 - Paul Pogba

2014 - Raheem Sterling

2015 - Antony Marcial

2016 - Renato Sanches

2017 - Kylian Mbappé

2018 - Matthijs De Ligt

2019 - João Félix

2020 - Erling Haaland

2021 - Pedri

2022 - Gavi

2023 - Jude Bellingham

2024 - Lamine Yamal

2025 - Desiré Doué. EFE

Fútbol Internacional Golden Boy
Redacción D10
Más contenido de esta sección
andrés cubas.jpg
Fútbol Internacional
Andrés Cubas gana la Conferencia Oeste y se cita con Messi en final de MLS Cup
El Vancouver Whitecaps, con el internacional paraguayo Andrés Cubas, ganó este sábado por 3-1 en el campo del San Diego y se citó con el Inter Miami en la final de la MLS Cup.
Noviembre 30, 2025 05:07 p. m.
 · 
Redacción D10
Isak
Fútbol Internacional
Isak y Liverpool ven la luz en el Liverpool
El delantero sueco, el hombre de los 150 millones, marcó su primer gol en la Premier League.
Noviembre 30, 2025 04:14 p. m.
 · 
Redacción D10
lautaro martínez
Fútbol Internacional
Lautaro Martínez tumba al Pisa
El Inter de Milán se recuperó este domingo de su derrota en el derbi ante el Milan con una victoria balsámica ante el recién ascendido Pisa (0-2), con un doblete del argentino Lautaro Martínez.
Noviembre 30, 2025 03:58 p. m.
 · 
Redacción D10
chelsea
Fútbol Internacional
El Chelsea resiste con 10 ante el Arsenal
El Chelsea, con diez jugadores desde el minuto 38 por la expulsión del Moisés Caicedo, resistió ante el Arsenal, líder de la Premier.
Noviembre 30, 2025 03:49 p. m.
 · 
Redacción D10
ALFARO.jpg
Fútbol Internacional
Alfaro anticipa un camino “arduo y desafiante” hacia el Mundial 2026
Gustavo Alfaro anticipó este domingo que el camino para disputar el Mundial de 2026 va a ser “arduo y desafiante”.
Noviembre 30, 2025 03:33 p. m.
 · 
Redacción D10
English Premier League - Manchester United vs Everton
Fútbol Internacional
Manchester United logra importante victoria de remontada
Los delanteros Joshua Zirkee y Mason Mount lideraron la remontada del Manchester United ante el Crystal Palace.
Noviembre 30, 2025 11:53 a. m.
 · 
Redacción D10
Carga Más