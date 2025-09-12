Pulpito Duarte se realiza las pruebas médicas

El defensor paraguayo Alexis Duarte (25 años) llegó este jueves al puerto de Santos, en el estado de San Pablo, para incorporarse a su nuevo club, el tres veces campeón de América, Santos FC.

Este viernes, por su parte, estaban previstas las pruebas médicas para el jugador, por lo que se descarta su participación del partido de este fin de semana contra el Atlético Mineiro.

Santos entrenó en el CT ReY Pelé, sin presencia de “Pulpito”. El entrenador argentino Juan Pablo Vojvoda dirigió el entrenamiento pensando en la 23.ª jornada del Campeonato Brasileño.

Así, mientras Duarte no fue parte de la misma, sí lo fue el venezolano Tomás Rincón, quien al igual que “Pulpito” estuvo al servicio de su selección, Venezuela, por las última fecha de las Eliminatorias. Él sí está disponible para el Galo.

Además “Pulpito” está a la espera de registrarse en el BID (Boletín Diario de Información de la Confederación Brasileña de Fútbol). Se preinscribió el último día del mercado de fichajes en Brasil, pero faltan algunos documentos y el club está apurando los trámites.