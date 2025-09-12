12 sept. 2025
Paraguayos en el Exterior

Pulpito Duarte se realiza las pruebas médicas

Alexis Duarte recién este viernes se sometió a pruebas médicas como nuevo jugador del Santos, y no podrá debutar este fin de semana.

Septiembre 12, 2025 03:57 p. m. • 
Por Redacción D10
60f54af3-66ae-462a-90d5-770835fb9d83.jpeg

Alexis Duarte es nuevo jugador del Santos, donde jugará con Neymar.

FOTO: SANTOS

El defensor paraguayo Alexis Duarte (25 años) llegó este jueves al puerto de Santos, en el estado de San Pablo, para incorporarse a su nuevo club, el tres veces campeón de América, Santos FC.

Este viernes, por su parte, estaban previstas las pruebas médicas para el jugador, por lo que se descarta su participación del partido de este fin de semana contra el Atlético Mineiro.

Santos entrenó en el CT ReY Pelé, sin presencia de “Pulpito”. El entrenador argentino Juan Pablo Vojvoda dirigió el entrenamiento pensando en la 23.ª jornada del Campeonato Brasileño.

Así, mientras Duarte no fue parte de la misma, sí lo fue el venezolano Tomás Rincón, quien al igual que “Pulpito” estuvo al servicio de su selección, Venezuela, por las última fecha de las Eliminatorias. Él sí está disponible para el Galo.

Además “Pulpito” está a la espera de registrarse en el BID (Boletín Diario de Información de la Confederación Brasileña de Fútbol). Se preinscribió el último día del mercado de fichajes en Brasil, pero faltan algunos documentos y el club está apurando los trámites.

Alexis Duarte Santos fútbol brasileño
Redacción D10
Más contenido de esta sección
GzXm6P_W0AA_n5i.jpg
Paraguayos en el Exterior
Walter Clar anota y asiste, pero Chapecoense pierde la punta
VIDEO. El volante paraguayo, Walter Clar, anotó el segundo gol de su equipo en el empate 2- 2 con Vila Nova.
Septiembre 02, 2025 02:37 p. m.
 · 
Redacción D10
Gz2QAh4XoAAaeWN.jpg
Paraguayos en el Exterior
Julio Enciso es presentado en Racing de Estrasburgo
El albirrojo Julio Enciso fue presentado oficialmente como nuevo jugador del Racing de Estrasburgo.
Septiembre 02, 2025 12:16 p. m.
 · 
Redacción D10
Alexis.jfif
Paraguayos en el Exterior
El Pulpito Duarte ficha por el Santos de Brasil
Alexis Duarte está de vuelta a Sudamérica. En esta ocasión, el paraguayo defenderá la casaca de Santos de Brasil.
Septiembre 01, 2025 07:31 p. m.
 · 
Redacción D10
20250831_124741.jpg
Paraguayos en el Exterior
El pisotón que sufrió Diego Gómez en la victoria del Brighton
El paraguayo Diego Gómez sufrió un fuerte pisotón en la victoria del Brighton ante el Manchester City por la Premier League de Inglaterra.
Agosto 31, 2025 12:48 p. m.
 · 
Redacción D10
Gzi_aciXUAANMwx.jpeg
Paraguayos en el Exterior
Josué Colmán fue presentado en Newell’s
En esta tarde hizo su presentación como nuevo jugador de Newell’s Old Boys de Rosario, Argentina, el volante ofensivo Josué Colmán, proveniente del fútbol mexicano.
Agosto 29, 2025 07:03 p. m.
 · 
Redacción D10
Junior Alonso_33382342.jpg
Paraguayos en el Exterior
Junior Alonso confía en remontar el clásico de Belo Horizonte
Atlético Mineiro cayó 0-2 en la ida de Copa Brasil contra Cruzeiro, su tradicional rival de Belo Horizonte. El defensor paraguayo cree que la diferencia “no es grande”.
Agosto 28, 2025 04:11 p. m.
 · 
Redacción D10
Carga Más