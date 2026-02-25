Prueba de fuego para el Ciclón

Cerro Porteño mide a Sportivo Ameliano desde las 18:30, en el arranque de la séptima fecha, en compromiso a disputarse en el Estadio Arsenio Erico de Barrio Obrero.

Sin margen para el error está el elenco azulgrana bajo la conducción de Jorge Bava, que arriba al juego en la cuerda floja, luego de sufrir dos derrotas consecutivas, frente a Nacional 0-2 y Olimpia 0-1, ambos en condición de local, lo que lo relegó en la clasificación.

Para el DT uruguayo es una prueba clave, ya que si su equipo no muestra un mejor funcionamiento y no consigue un resultado positivo, podría concluir el ciclo.

A su vez Ameliano llega en ritmo ya que arrastra 4 juegos sin derrotas, de los cuales ganó 3 de manera consecutiva y empató el último, posicionándose tercero.

CIFRA. 2 goles suma el atacante de Cerro Porteño Juan Manuel Iturbe, en tres partidos disputados en el Apertura.