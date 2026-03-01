A Cerro Porteño solo le sirve ganar

El Azulgrana busca mejorar su imagen, luego de tropezar de manera consecutiva, lo que lo frenó en la clasificación, consiguiendo algo de calma con su última victoria, pero de manera ajustada ante Sportivo Ameliano por 1-0.

El entrenador Jorge Bava sigue sin poder conseguir un rendimiento similar al de la última etapa del semestre anterior, en donde logró hilar dos conquistas, a pesar de mantener el plantel.

En defensa, la ausencia obligada por lesión de Blas Riveros hace a que Marcelo Chaparro sea la alternativa, mientras que en el medio, a fuerza de buen rendimiento Robert Piris Da Motta reclama titularidad, mientras que Jonatan Torres aprovechó de buena manera el tiempo en cancha en el último juego marcando un gol, por lo que es opción para ser el hombre en punta en Cerro.

Por su parte el equipo funebrero presentará un equipo completamente alternativo con relación a lo que venía apostando en las fechas anteriores, atendiendo al compromiso que tiene en la semana en donde debutará en la Copa Sudamericana frente a Nacional.