01 mar. 2026
Torneo Apertura

A Cerro Porteño solo le sirve ganar

Cerro Porteño recibe a Recoleta, en La Nueva Olla, en el cierre de la octava fecha, a partir de las 20:30.

Marzo 01, 2026 05:43 a. m. • 
Por Redacción D10
20260301_054230.jpg

Cerro Porteño y Recoleta se medirán en La Nueva Olla.

El Azulgrana busca mejorar su imagen, luego de tropezar de manera consecutiva, lo que lo frenó en la clasificación, consiguiendo algo de calma con su última victoria, pero de manera ajustada ante Sportivo Ameliano por 1-0.

El entrenador Jorge Bava sigue sin poder conseguir un rendimiento similar al de la última etapa del semestre anterior, en donde logró hilar dos conquistas, a pesar de mantener el plantel.

En defensa, la ausencia obligada por lesión de Blas Riveros hace a que Marcelo Chaparro sea la alternativa, mientras que en el medio, a fuerza de buen rendimiento Robert Piris Da Motta reclama titularidad, mientras que Jonatan Torres aprovechó de buena manera el tiempo en cancha en el último juego marcando un gol, por lo que es opción para ser el hombre en punta en Cerro.

Por su parte el equipo funebrero presentará un equipo completamente alternativo con relación a lo que venía apostando en las fechas anteriores, atendiendo al compromiso que tiene en la semana en donde debutará en la Copa Sudamericana frente a Nacional.

Cerro Porteño Recoleta Torneo Apertura
Redacción D10
Más contenido de esta sección
Estadio_51944029.jpg
Torneo Apertura
El 2 de Mayo recibe en la Terraza al Triqui
El Sportivo 2 de Mayo recibe a Sportivo Trinidense, en duelo correspondiente a la fecha 8 del torneo Apertura 2026.
Febrero 28, 2026 12:33 a. m.
 · 
Redacción D10
Ameliano Olimpia.jpg
Torneo Apertura
El líder Olimpia, atracción en el Este
Olimpia defiende la punta ante Sportivo Ameliano, en juego a disputarse desde las 18:30. En el equipo decano aparecerá como titular Rubén Lezcano, última gran incorporación.
Febrero 28, 2026 12:30 a. m.
 · 
Redacción D10
futbol de primera
Torneo Apertura
Divisional de Primera programa otras dos fechas
Las rondas 9 y 10 se desarrollarán en la primera quincena de marzo, antes de conocer la lista de convocados de Gustavo Alfaro para los amistosos de fecha FIFA.
Febrero 27, 2026 03:31 p. m.
 · 
Redacción D10
Recoleta vs Nacional.jfif
Torneo Apertura
Atractivo, reñido pero todo dividido
2-2 fue el resultado de un gran espectáculo futbolístico entre Recoleta y Nacional en el cierre de la fecha 7, a pesar que falta un duelo por regularizar (Guaraní vs. 2 de Mayo).
Febrero 26, 2026 10:51 p. m.
 · 
Redacción D10
Rubio Ñu
Torneo Apertura
Rubio Ñu vuelve a ganar y hunde más al Santo
El elenco ñuense se impuso por 2-0 como local a San Lorenzo, para tomarse un respiro en los dos frentes de competición.
Febrero 26, 2026 08:38 p. m.
 · 
Redacción D10
Recoleta vs. Nacional
Torneo Apertura
Recoleta vs. Nacional: Paso a paso
Recoleta y Nacional se miden esta noche por la séptima jornada del Torneo Apertura, en el estadio Ricardo Gregor.
Febrero 26, 2026 07:11 p. m.
 · 
Redacción D10
Carga Más