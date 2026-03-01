Equipo D10, la apuesta deportiva de streaming de Última Hora

Desde este miércoles 4 de marzo, el deporte paraguayo suma un nuevo espacio para vivir la pasión como nunca antes. Llega Equipo D10, el nuevo programa de streaming deportivo que se emitirá en el canal de YouTube de Última Hora y en las redes sociales de D10.

De 14:00 a 15:00 horas, todos los lunes y miércoles, durante una hora completa, Santiago Riquelme, Guillermo Areco, Derlis Matto y Fabián González —periodistas del diario Última Hora y D10— te acompañarán con análisis, debate y opinión sobre todo lo que mueve al deporte nacional e internacional.

Con el fútbol como gran protagonista —porque sabemos que es la pasión número uno del público paraguayo—, Equipo D10 también abrirá espacio al automovilismo, básquet, tenis y otras disciplinas que generan emoción en cada rincón del país.

El programa tendrá un tono cercano y distendido, pero con la seriedad y credibilidad que caracteriza a Última Hora. Será un espacio para analizar lo que dejó la fecha, debatir los temas que marcan agenda y opinar sin vueltas. La información estará respaldada por el trabajo periodístico del equipo y por el seguimiento permanente de la actualidad deportiva.

Además, la audiencia será parte fundamental: habrá interacción en vivo con lectores y seguidores, participación del público a través de comentarios y preguntas, y la posibilidad de que las voces de la gente formen parte activa de cada emisión. Porque el deporte no se vive solo en la cancha, también se vive en la conversación.

Equipo D10 también apostará a entrevistas y presencias especiales. En distintas emisiones, figuras del deporte paraguayo e internacional se sumarán al análisis para aportar su mirada y enriquecer el debate. Protagonistas, dirigentes y referentes tendrán su espacio para hablar de actualidad, proyectos y desafíos.

Con una propuesta dinámica y actual, el programa buscará convertirse en una cita obligada de todos los lunes y miércoles para quienes quieren informarse y opinar con fundamento. Un espacio pensado para todas las edades y para todos los que sienten el deporte como una pasión diaria.

El deporte se debate. El deporte se vive. El deporte tiene nuevo equipo. Sumate a Equipo D10.