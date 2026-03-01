Nacional vs. Guaraní: Atractivo duelo entre dos que necesitan triunfar

El Albo busca recuperar la senda del triunfo, luego de haber hilado dos empates contra Ameliano 1-1 y Recoleta 2-2, lo que lo frenó en la clasificación.

El entrenador Felipe Giménez prepara una propuesta ofensiva, con Josué Colmán entrando en mayor ritmo y siendo eje del ataque del Tricolor.

A su vez Guaraní quiere dejar atrás la frustración de haber quedado eliminado de manera prematura en la Copa Libertadores, y ya sin compromiso internacional, apunta a recuperar terreno perdido en el plano local.

Para el entrenador Víctor Bernay será una prueba importante, ya que se encuentra casi sin margen de error, condicionado por la afición que está disconforme por el mal momento del Indio, que se encuentra en zona baja, con solo dos victorias en lo que va de la temporada.