Olimpia sigue en racha y se mantiene como único líder

Olimpia sigue de romance con los triunfos, ya que hiló su tercera victoria consecutiva, esta vez tumbando al Sportivo Ameliano (0-1), para mirar desde lo más alto de la clasificación, como único líder del Torneo Apertura 2026.

A pesar de presentar variantes, ya que el desafío internacional está cerca (partido ante Trinidense por Sudamericana), el Franjeado dio muestras de no perder el rumbo del objetivo, trazando un juego vertical, generando situaciones propicias para anotar desde la primera parte.

Fundamental fue la inclusión de Rubén Lezcano, que dio muestras de ser un jugador diferente al momento del desdoble, ya que de sus pies nacieron acertadas decisiones para el Decano tome protagonismo, sin renunciar a la lucha y la entrega, cualidades que se van consolidando en la idea de “Vitamina” Sánchez fecha tras fecha.

En definitiva Olimpia pisa con fuerza en el torneo, ya que no solo tumbó a rivales directos en ronda anteriores, sino que también alejó fantasmas que siempre se presentaban al momento de medir al elenco de la V azulada.

Olimpia mira desde arriba, convencido y confiado fecha tras fecha, alimentando la ilusión de su gente bajo la convicción que transmite su conductor, que da muestras de ser un profesional práctico y resultadista, que siempre encuentra alternativas efectivas para salir bien parado de las pruebas que se le presentan.

El Decano llega a 20 unidades y se mantiene como único líder del torneo. En la próxima fecha el Franjeado mide a San Lorenzo en el Defensores del Chaco el domingo 8 (18:30), mientras que Ameliano enfrenta a Recoleta, el lunes 9 en el Ricardo Gregor (20:30).