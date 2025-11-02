02 nov. 2025
Primera práctica de la Albirroja en Catar

La Selección Paraguaya Sub 17 realizó ayer la primera práctica de fútbol en la ciudad de Doha, en Catar, preparando su estreno en el Mundial de la categoría.

Noviembre 02, 2025 
Redacción D10
albirroja sub 17 catar_63953535.jpg

Detalles. La Albirroja Sub 17 se prepara para su estreno.

Foto: Prensa - Albirroja

Tras una aclimatación de 10 días en Emiratos Árabes Unidos, que incluyó la disputa de tres encuentros de preparación, el equipo nacional se instaló en la sede de la competencia y ya trabajó al mando del seleccionador Mariano Uglessich para afinar los últimos detalles.

El segundo entrenamiento será hoy domingo a las 14:00 (hora local) y se llevará a cabo nuevamente en una de las canchas del complejo Al Thumama, informó la APF en un comunicado de prensa.

El debut albirrojo está marcado para el miércoles 5 de noviembre ante Uzbekistán.

Selección Paraguaya Sub 17 Mundial Sub 17 Fútbol Internacional
Redacción D10
