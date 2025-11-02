Primera práctica de la Albirroja en Catar

Tras una aclimatación de 10 días en Emiratos Árabes Unidos, que incluyó la disputa de tres encuentros de preparación, el equipo nacional se instaló en la sede de la competencia y ya trabajó al mando del seleccionador Mariano Uglessich para afinar los últimos detalles.

El segundo entrenamiento será hoy domingo a las 14:00 (hora local) y se llevará a cabo nuevamente en una de las canchas del complejo Al Thumama, informó la APF en un comunicado de prensa.

El debut albirrojo está marcado para el miércoles 5 de noviembre ante Uzbekistán.