25 ago. 2025
Rally del Paraguay

Presidente Peña dio bienvenida oficial al WRC Rally del Paraguay

El club de campo residencial Agua Vista de la localidad de San Juan del Paraná, Departamento de Itapúa, fue escenario del acto de bienvenida oficial al WRC Ueno Rally del Paraguay 2025.

Agosto 25, 2025 03:48 p. m.
santiago peña

Santiago Peña habla con Diego Domínguez.

Foto: Gentileza

Por Antonio Rolín - Corresponsal en Itapúa

El club de campo residencial Agua Vista de la localidad de San Juan del Paraná, Departamento de Itapúa, fue escenario del acto de bienvenida oficial al WRC Ueno Rally del Paraguay 2025, que por primera vez en la historia incorpora a nuestro país en el calendario del Campeonato Mundial de Rally de la FIA (Federación Internacional de Automovilismo).

El presidente de la República, Santiago Peña, encabezó la actividad junto al presidente de la FIA- Mohammed Ahmed ben Sulayem, acompañado por los pilotos, directivos de equipos y de las empresas patrocinantes, como también autoridades locales y departamentales.

Por primera vez en la historia, Paraguay forma parte del calendario del Campeonato Mundial de Rally de la FIA.

“Hace dos años me comprometí con los pilotos a trabajar para que este sueño llegue a Paraguay, y hoy es una realidad gracias a la unión de esfuerzos entre el Gobierno, la FIA y la organización”, destacó en sus redes el presidente Santiago Peña.

“Este evento no es solo una competencia, es la oportunidad de mostrar al mundo de qué somos capaces como país. El Rally Mundial llegó a Paraguay para quedarse”, sentenció.

Rally del Paraguay 2025 Otros Deportes Itapúa
Más contenido de esta sección
WhatsApp Image 2025-08-14 at 10.03.57.jpeg
Rally del Paraguay
Hohenau: De vertedero a escenario mundial del Rally del Paraguay
Lo que alguna vez fue un vertedero hoy se erige como uno de los puntos más esperados del WRC Rally del Paraguay 2025.
Agosto 14, 2025 06:25 p. m.
WhatsApp Image 2025-07-29 at 15.05.23.jpeg
Rally del Paraguay
Rally del Paraguay: “El país está a la altura”, destaca la Cámara de Comercio de Encarnación
Encarnación se prepara para recibir a miles de visitantes durante el Mundial de Rally, que llega por primera vez a Itapúa y Paraguay.
Julio 30, 2025 09:43 p. m.
WhatsApp Image 2025-06-23 at 11.25.01.jpeg
Rally del Paraguay
Todos los tramos del Rally del Paraguay son de libre acceso
El Rally del Paraguay de la WRC 2025 se prepara para hacer historia del 28 al 31 de agosto, y lo mejor es que todos los tramos serán de libre acceso para el público. Así lo confirmó Ricardo Deggeller, Director General Adjunto del evento.
Junio 23, 2025 03:53 p. m.