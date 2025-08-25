Presidente Peña dio bienvenida oficial al WRC Rally del Paraguay

Por Antonio Rolín - Corresponsal en Itapúa

El club de campo residencial Agua Vista de la localidad de San Juan del Paraná, Departamento de Itapúa, fue escenario del acto de bienvenida oficial al WRC Ueno Rally del Paraguay 2025, que por primera vez en la historia incorpora a nuestro país en el calendario del Campeonato Mundial de Rally de la FIA (Federación Internacional de Automovilismo).

El presidente de la República, Santiago Peña, encabezó la actividad junto al presidente de la FIA- Mohammed Ahmed ben Sulayem, acompañado por los pilotos, directivos de equipos y de las empresas patrocinantes, como también autoridades locales y departamentales.

“Hace dos años me comprometí con los pilotos a trabajar para que este sueño llegue a Paraguay, y hoy es una realidad gracias a la unión de esfuerzos entre el Gobierno, la FIA y la organización”, destacó en sus redes el presidente Santiago Peña.

“Este evento no es solo una competencia, es la oportunidad de mostrar al mundo de qué somos capaces como país. El Rally Mundial llegó a Paraguay para quedarse”, sentenció.