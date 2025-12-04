Posibles “grupos de la muerte” del Mundial 2026, según la IA

El “grupo de la muerte” del Mundial 2026 es un tema de especulación en las redes sociales, a solo horas de que las selecciones clasificadas conozcan a sus rivales en el evento ecuménico que se desarrollará en México, Estados Unidos y Canadá.

Está claro que no hay un consenso definitivo sobre qué grupo será el más complicado, algunas simulaciones y predicciones de inteligencia artificial (IA) ofrecen emparejamientos llamativos.

- Meta AI: La IA de Meta predijo que el grupo de la muerte estaría conformado por Argentina (campeona defensora), Croacia, Senegal e Italia. Esta combinación sugiere un grupo muy competitivo y desafiante para cualquier equipo.

- Grok: Por otro lado, Grok, la IA de X (antes Twitter), tiene dos predicciones interesantes. Una de ellas incluye a Francia, Colombia, Egipto e Italia, mientras que la otra menciona a Inglaterra, Uruguay, Qatar y Dinamarca como un grupo complicado.

- Gemini: La IA de Google, Gemini, también tiene su predicción. En una de ellas, ubica a Alemania, Uruguay, Argelia e Italia en un grupo muy difícil. Otra opción incluye a Brasil, Croacia, Egipto e Italia, lo que sugiere un grupo con equipos de alto nivel.

- ChatGPT: Finalmente, ChatGPT también tiene su propia predicción. Menciona a España, Uruguay, Egipto e Italia como un grupo complicado, y también destaca la posibilidad de un grupo con Brasil, Marruecos, Noruega y Dinamarca.

La FIFA celebrará el sorteo del Mundial 2026 de Estados Unidos, México y Canadá este viernes en la ciudad de Washington, con 4 bombos, 48 selecciones -más que nunca- y con el presidente estadounidense, Donald Trump, como invitado especial.

El sorteo empezará a las 12:00 hora local (14:00 hora paraguaya) en The Kennedy Center, el centro cultural nacional de Estados Unidos, cedido por Trump a la FIFA para el evento.

Selecciones participantes:

Las 48 selecciones participantes se dividirán en 12 grupos con 4 países en cada uno que saldrán de 4 bombos.

En el Bombo 1 están los tres anfitriones -Estados Unidos, México y Canadá- además de las mejores selecciones del ranking FIFA y grandes favoritas: Argentina, España, Inglaterra, Francia, Alemania, Brasil, Portugal, Países Bajos y Bélgica.

El Bombo 2 lo comparten Croacia, Marruecos, Colombia, Uruguay, Suiza, Japón, Irán, Corea del Sur, Ecuador, Austria, Australia y Senegal.

El Bombo 3 está conformado por Noruega, Panamá, Catar, Egipto, Escocia, Paraguay, Túnez, Costa de Marfil, Argelia, Sudáfrica, Arabia Saudí y Uzbekistán.

El Bombo 4 lo componen Jordania, Cabo Verde, Ghana, Curazao, Haití y Nueva Zelanda, además de otras seis selecciones que se definirán en las dos repescas de marzo, la europea y la intercontinental, con Italia, Suecia o Dinamarca entre las que aspiran a entrar. También podrían sumarse Bolivia, Jamaica o Surinam.

Este elevado número de participantes hará que por primera vez se introduzca la ronda de dieciseisavos de final y que el torneo termine con 104 partidos, 40 más que el Catar en 2022.