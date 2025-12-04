04 dic. 2025
Posibles “grupos de la muerte” del Mundial 2026, según la IA

Ante el inminente sorteo de la Copa del Mundo 2026, la IA predice el grupo de la muerte de la competencia que tendrá a Paraguay como protagonista.

El “grupo de la muerte” del Mundial 2026 es un tema de especulación en las redes sociales, a solo horas de que las selecciones clasificadas conozcan a sus rivales en el evento ecuménico que se desarrollará en México, Estados Unidos y Canadá.

Está claro que no hay un consenso definitivo sobre qué grupo será el más complicado, algunas simulaciones y predicciones de inteligencia artificial (IA) ofrecen emparejamientos llamativos.

- Meta AI: La IA de Meta predijo que el grupo de la muerte estaría conformado por Argentina (campeona defensora), Croacia, Senegal e Italia. Esta combinación sugiere un grupo muy competitivo y desafiante para cualquier equipo.

- Grok: Por otro lado, Grok, la IA de X (antes Twitter), tiene dos predicciones interesantes. Una de ellas incluye a Francia, Colombia, Egipto e Italia, mientras que la otra menciona a Inglaterra, Uruguay, Qatar y Dinamarca como un grupo complicado.

- Gemini: La IA de Google, Gemini, también tiene su predicción. En una de ellas, ubica a Alemania, Uruguay, Argelia e Italia en un grupo muy difícil. Otra opción incluye a Brasil, Croacia, Egipto e Italia, lo que sugiere un grupo con equipos de alto nivel.

- ChatGPT: Finalmente, ChatGPT también tiene su propia predicción. Menciona a España, Uruguay, Egipto e Italia como un grupo complicado, y también destaca la posibilidad de un grupo con Brasil, Marruecos, Noruega y Dinamarca.

La FIFA celebrará el sorteo del Mundial 2026 de Estados Unidos, México y Canadá este viernes en la ciudad de Washington, con 4 bombos, 48 selecciones -más que nunca- y con el presidente estadounidense, Donald Trump, como invitado especial.

El sorteo empezará a las 12:00 hora local (14:00 hora paraguaya) en The Kennedy Center, el centro cultural nacional de Estados Unidos, cedido por Trump a la FIFA para el evento.

Selecciones participantes:

Las 48 selecciones participantes se dividirán en 12 grupos con 4 países en cada uno que saldrán de 4 bombos.

En el Bombo 1 están los tres anfitriones -Estados Unidos, México y Canadá- además de las mejores selecciones del ranking FIFA y grandes favoritas: Argentina, España, Inglaterra, Francia, Alemania, Brasil, Portugal, Países Bajos y Bélgica.

El Bombo 2 lo comparten Croacia, Marruecos, Colombia, Uruguay, Suiza, Japón, Irán, Corea del Sur, Ecuador, Austria, Australia y Senegal.

El Bombo 3 está conformado por Noruega, Panamá, Catar, Egipto, Escocia, Paraguay, Túnez, Costa de Marfil, Argelia, Sudáfrica, Arabia Saudí y Uzbekistán.

El Bombo 4 lo componen Jordania, Cabo Verde, Ghana, Curazao, Haití y Nueva Zelanda, además de otras seis selecciones que se definirán en las dos repescas de marzo, la europea y la intercontinental, con Italia, Suecia o Dinamarca entre las que aspiran a entrar. También podrían sumarse Bolivia, Jamaica o Surinam.

Este elevado número de participantes hará que por primera vez se introduzca la ronda de dieciseisavos de final y que el torneo termine con 104 partidos, 40 más que el Catar en 2022.

