Preparadas para seguir rompiendo sus marcas

El compromiso será en el Football Academy Mahammed VI de la ciudad de Salé, a partir de las 12:00.

La Albirroja apunta a dar otro histórico paso en la competición, en un certamen que desde la fecha 1 fue quebrando su propio desempeño, logrando sus primeras dos victorias en una Copa del Mundo en la rama femenina y avanzando invicta por primera vez de ronda, algo también inédito en esta categoría.

El equipo nacional arriba al choque luego de haber triunfado ante Zambia (2-1) y Nueva Zelanda (4-1) e igualar con Japón (1-1).

A su vez, el combinado norteamericano avanzó como segundo, tras ceder con Corea del Norte y derrotar a Camerún y Países Bajos.

El probable equipo paraguayo sería con: Tamara Amarilla; Erika Figueredo, Ximena Moreno, Luz Benítez y Jazmín Pintos; Florencia Cáceres, Maite Mussi, Yuliza Franco y Fiorella Aquino; Alison Bareiro y Claudia Martínez.

De avanzar el equipo paraguayo enfrentará al ganador del choque entre Italia y Nigeria que se juega hoy (16:00). Otros duelos para hoy: Brasil vs. China, Estados Unidos vs. Países Bajos y Corea del Norte vs. Marruecos.