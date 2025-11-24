24 nov. 2025
Mundial Sub 17

Austria hace historia y jugará la final

Austria venció a Italia por 2-0 en las semifinal del Mundial Sub 17 de Catar y disputará la final del torneo por primera vez en su historia.

Noviembre 24, 2025 02:27 p. m. • 
Por Redacción D10
austria.jpg

Jugadores de Austria celebran un gol en el Mundial de Catar.

Foto: Gentileza

La selección austriaca venció a Italia por 2-0 en las semifinal del Mundial Sub 17 de Catar gracias a un doblete de Johannes Moser, máximo artillero del torneo con ocho tantos, y disputará la final del torneo por primera vez en su historia.

La ‘Azurra’ salió con más convencimiento al partido y dispuso de grandes ocasiones en los dos primeros minutos de partido. Inacio, primero, y, después Campaniello, aprovecharon la pasividad inicial atrás de los austriacos, una de las mejores defensas de todo el campeonato, pero no acertaron a la hora de definir ante la portería de Posch.

A pesar de ello, los italianos no cesaron en su empeño por adelantarse en el marcador y, en el minuto 12, Iddrisa, que se había descolgado al ataque desde el lateral derecho, empujó fuera un centro de Inacio cuando estaba sólo dentro del área pequeña.

El peligró espabiló a Austria que, pese a encontrarse bajo el dominio de los italianos, se mostró más reconocible a la hora de proteger su área y más empaque como equipo. Con Jozepovic muy sólo entre centrales, el ‘Das Nationalteam’ echó en falta más aportación del ya mencionado Moser.

Por su parte, el conjunto transalpino terminó los primeros 45 minutos con un 70% de posesión de balón y con la sensación de tener controlado cualquier intento de contra rival.

Todo cambió en la segunda parte. Austria salió de vestuarios con una vocación más ofensiva y con la premisa clara de amenazar mucho más el área italiana. Poco antes de llegar a la hora de partido, Moser convertía en gol su primera oportunidad clara, en una de sus características diagonales a la espalda de los centrales desde el lado izquierdo (1-0, min.57).

La plantilla entrenada por Hermann Stadler encontró el guion perfecto y aplicó su solidez característica durante todo el campeonato para defender su ventaja. Italia, tricampeona del mundo en categoría absoluta y conocida por su férrero sistema defensivo, se chocó de frente con un combinado inexpugnable que jugó son su desesperación hasta el final.

Frauscher provocó la expulsión de un Borasio prácticamente ingresado en el terreno de juego y Moser, de nuevo, clavó la falta de manera directa, 2-0 (min.90+3), para dar un histórico pase a los suyos, que disputarán por primera vez la final del Mundial sub-17 ante el ganador del Brasil-Portugal.

- Ficha técnica:

2. Austria: Posch; Feldinger, Savic, Pokorny, Hofmann; Markovic, Weinhandl, Werner (Husic, min.59), Deshihsku, Moser; Jozepovic (Frauscher, min.75).

0. Italia: Longoni; Iddrisa, De Paoli, Reggiani (Borasio, min.82), Mambuku, Prisco (Maccaroni, min.69), Steffanoni, Inacio (Arena, min.82), Luongo; Elimoghale (Lontani, min.54), Campaniello.

Goles: 1-0. Moser, min.57; 2-0. Moser, min.90+3.

Árbitro: Fernando Véjar (Chile). Amonestó a Luongo (min.13), Mambuku (min.39), Lontani (min.69) y expulsó a Borasio (min.90+2) por parte de Italia; en Austria amonestó a Pokorny (min.45+2).

Incidencias: Primer partido de semifinales del Mundial sub-17 de fútbol disputado en el estadio Aspire Zone de Doha (Catar). EFE

Redacción D10
