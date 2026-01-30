Preocupado por lo mostrado por Recoleta

Recoleta igualó a un gol con Rubio Ñu y el entrenador canario mostró cierta preocupación por su equipo: “Hemos ganado un punto. Nos vimos sobrepasado por el equipo de Rubio Ñu, funcionó muy bien y nos llevó hacia nuestro arco los primeros 30 minutos”.

“El resultado no era acorde, ellos tenían que tener más goles, pero esto es fútbol y terminamos empatando ya el segundo tiempo fue un fútbol muy controlado, creo que de los dos equipos”, analizó.

“Nosotros no nos encontramos en el campo de juego, tuvimos varias pérdidas de balones, creería que infantilmente. Hay que ver cuál fue el condicionante, si hubo alguna carga de más, si no nos adaptamos al campo de juego, si pensamos que ya ganamos el juego porque era contra Rubio Ñu. Son factores que vamos a estar analizando”, sostuvo el entrenador.

Por otro lado, el técnico Jorge González se refirió a la situación de Iván Piris y dijo que tiene una lesión que lo va a “dejar apartado por un mes más o menos. Ya inició su recuperación y en un mes podría ser tenido en cuenta”. “Es uno de los mejores jugadores que tenemos”, sentenció.