01 jul. 2026
Copa del Mundo

“¿Prefieres jugar bien como Holanda o jugar mal y estar como Paraguay?”

El jugador de la Selección Española, Lamine Yamal, puso de ejemplo a la Albirroja: “¿Qué prefieres jugar bien y estar como Holanda, o jugar mal y estar como Paraguay?”.

Julio 01, 2026 05:46 p. m. • 
Por Redacción D10
Lamine Yamal

Lamine Yamal, figura de España.

Foto: AFP

La estrella de la selección española, Lamine Yamal, que mantiene un ritmo creciente de minutos con la Roja desde el inicio del Mundial en su puesta a punto tras una lesión muscular, afirmó este martes en una entrevista con la cadena Cope que está en condiciones de jugar “90 minutos” ante Austria en dieciseisavos.

El extremo del equipo dirigido por Luis de la Fuente jugó 19 minutos en el debut de la campeona de Europa ante Cabo Verde, aumentó a 45 minutos -y un gol- en el segundo partido ante Arabia Saudita, y cerró la fase de grupos jugando 76 minutos en la victoria ante Uruguay.

Para el primer duelo de eliminación directa, ante Austria el jueves, Yamal confirmó que está disponible para jugar todo el partido.

“Sí puedo jugar 90 minutos ante Austria”, respondió lacónico Lamine Yamal al ser preguntado si podría jugar todo el partido ante los austríacos.

“Si veo que hay un balón dividido no entro, pero no sólo por mí mismo por, sino por el otro, para no hacerle daño, pero entreno a tope, sí”, aseguró en una entrevista con la cadena de radio española Cope.

Cuestionado sobre las dudas que ha dejado el juego del equipo español en una primera fase ante rivales a priori asequibles, el joven de 18 años, que confesó que está viendo todos los partidos del Mundial, priorizó la consecución de buenos resultados y el hecho de ir avanzando rondas.

“Al final yo he jugado muchas veces bien con el Barça y me he ido a casa luego, lo importante yo creo que es ganar, más que nunca es ganar, obviamente hay que jugar bien, pero si juegas bien y pierdes nos vamos todos tristes”, razonó.

"¿Qué prefieres jugar bien y estar como Holanda, o jugar mal y estar como Paraguay, que estarán felices en su habitación?”, ejemplificó.

Paraguay Lamine Yamal España Mundial FIFA 2026
Redacción D10
Más contenido de esta sección
Paraguay v Australia: Group D - FIFA World Cup 2026
Copa del Mundo
Mundial 2026: Los partidos de hoy y dónde ver en vivo
Los octavos de final de la Copa del Mundo del 2026 tendrá este miércoles a tres nuevos clasificados. Mirá la agenda para este 1 de julio.
Julio 01, 2026 10:39 a. m.
 · 
Redacción D10
Estados Unidos Bosnia_68327760.png
Copa del Mundo
El hambre de Estados Unidos ante Bosnia
Bosnia enfrenta a Estados Unidos, desde las 21.00, buscando el pasaje para la siguiente ronda del Mundial.
Julio 01, 2026 08:44 a. m.
 · 
Redacción D10
Senegal Belgica_68327984.png
Copa del Mundo
Bélgica vs. Senegal: Con todo por ganar
Partido que promete desde las 17.00, por un lugar en la siguiente ronda del Mundial 2026.
Julio 01, 2026 07:52 a. m.
 · 
Redacción D10
Panama v England: Group L - FIFA World Cup 2026
Copa del Mundo
Ante Congo, Inglaterra busca despejar dudas
Una Inglaterra que no ha logrado sacudirse las dudas que planean sobre sus posibilidades de llegar lejos en el Mundial tras la última victoria ante Panamá busca disipar todo recelo en el partido de dieciseisavos que la enfrenta hoy a una República del Congo sin complejos, selección que logró incomodar a Portugal y Colombia en la fase previa.
Julio 01, 2026 07:42 a. m.
 · 
Redacción D10
FBL-WC-2026-MATCH77-FRA-SWE
Copa del Mundo
Deschamps avisa del peligro de Paraguay
El seleccionador francés, Didier Deschamps, proyectó este martes un partido de octavos de final del Mundial 2026 contra Paraguay “muy difícil” por la agresividad y la capacidad para defenderse del equipo sudamericano.
Julio 01, 2026 06:56 a. m.
 · 
Redacción D10
TOPSHOT-FBL-WC-2026-MATCH79-MEX-ECU
Copa del Mundo
Quiñones y Jiménez ponen a México en octavos
Con goles de Julián Quiñones y Raúl Jiménez, México derrotó sin problemas por 2-0 a Ecuador este martes y avanzó a los octavos de final del Mundial 2026, fase a la que regresa luego de una eliminación temprana en Catar 2022 y en la que aguarda por Inglaterra o República Democrática del Congo.
Julio 01, 2026 06:47 a. m.
 · 
Redacción D10
Carga Más