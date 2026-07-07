07 jul. 2026
Copa del Mundo

Suiza vs. Colombia: Paso a paso

Suiza se mide con Colombia por conseguir el último cupo a los cuartos de final de la Copa del Mundo.

Julio 07, 2026 03:06 p. m. • 
Por Redacción D10
SUIZA - COLOMBIA.png

Mundial FIFA 2026 Colombia Suiza
Redacción D10
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