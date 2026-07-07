Suiza vs. Colombia: Paso a paso

El entrenador de la selección de Estados Unidos, el argentino Mauricio Pochettino, minimizó el impacto del escándalo de Folarin Balogun, tras la inédita decisión de la FIFA de anular su suspensión por tarjeta roja, asegurando que la situación no afectó al grupo.
Tras el susto y la esforzada victoria ante Cabo Verde, la Argentina de Lionel Messi busca disipar cualquier duda sobre su condición como una de las favoritas con una victoria ante Egipto en su cruce de octavos en Atlanta.
Estados Unidos y Bélgica vuelven a cruzar sus caminos en una Copa del Mundo, pero esta vez envuelto en polémica por la llamativa suspensión de la tarjeta roja a la estrella norteamericana Folarin Balogun. Seguí el paso a paso: