07 jul. 2026
Copa del Mundo

Real Madrid también repudia a Celeste Amarilla

El club español emitió un comunicado condenando las expresiones de la senadora paraguaya, Celeste Amarilla, quien se había referido en términos insultantes al jugador del club español, Kylian Mbappe.

Julio 07, 2026 03:36 p. m. • 
Por Redacción D10
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Kylian Mbappe jugó un partido áspero contra Paraguay.

El Real Madrid de España emitió un comunicado en el que manifiesta su “más rotundo rechazo” ante las recientes declaraciones de la senadora paraguaya Celeste Amarilla. La entidad madridista califica las expresiones de la política como “lamentables manifestaciones racistas y xenófobas” dirigidas directamente hacia su delantero estrella, Kylian Mbappé.

En documento, el club subraya de manera tajante que este tipo de afirmaciones son “impropias de una representante política” y reafirma su total respaldo al jugador francés. “El Real Madrid muestra su pleno apoyo a nuestro jugador Kylian Mbappé, que es referente para millones de personas, y especialmente para los niños y niñas de todo el mundo”, reza el comunicado.

La legisladora trató al astro del fútbol como “camerunés colonizado fingiendo ser francés”, entre otras cosas, y este utilizó su cuenta oficial de X para responder, términos que fueron considerados racistas.

En los últimos años, el club español lideró una ofensiva legal y comunicativa muy estricta para proteger a sus figuras frente a los insultos racistas en los estadios y plataformas digitales, teniendo como principal antecedente el constante amparo al brasileño Vinicius Jr.

Paraguay Kylian Mbappé Mundial FIFA 2026 Real Madrid
Redacción D10
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