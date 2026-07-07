07 jul. 2026
Copa del Mundo

¡Remontada para la historia! Argentina estuvo al borde del abismo

La selección argentina protagonizó una de las remontadas más espectaculares del Mundial 2026 al derrotar por 3-2 a Egipto en los octavos de final, en un partido cargado de emociones que parecía escaparse hasta los minutos finales.

Julio 07, 2026 03:22 p. m. • 
Por Redacción D10
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Una vez más. Leonel Messi volvió a ser el alma del equipo para remontar el 0-2 y vencer 3-2 a Egipto.

Foto: Gentileza - FIFA

Argentina protagonizó una de las remontadas más espectaculares del Mundial 2026 al derrotar por 3-2 a Egipto en los octavos de final, en un partido cargado de emociones que parecía escaparse hasta los minutos finales.

El conjunto dirigido por Lionel Scaloni sufrió desde el inicio ante un rival que sorprendió con un planteamiento agresivo y efectivo. Egipto golpeó primero y llegó a tomar una ventaja de dos goles, dejando contra las cuerdas al vigente campeón del mundo. Para colmo, Lionel Messi falló un penal en la primera etapa, aumentando la incertidumbre en el estadio.

Cuando todo indicaba que Argentina se despedía prematuramente del certamen, apareció el carácter de un equipo acostumbrado a las grandes batallas. Cristian Romero descontó de cabeza a los 79 minutos y, apenas unos instantes después, Messi se reivindicó marcando el empate que devolvió la esperanza a la Albiceleste.

Ya en tiempo de descuento, Enzo Fernández se elevó dentro del área para conectar un certero cabezazo que selló el 3-2 definitivo y desató el delirio de los hinchas argentinos, consumando una clasificación heroica a los cuartos de final.

El encuentro también tuvo su cuota de polémica con un gol anulado a Egipto tras la intervención del VAR, una decisión que generó fuertes reclamos por parte del conjunto africano.

Con esta victoria, Argentina mantiene intacto su sueño de defender el título mundial y espera ahora por el ganador del duelo entre Suiza y Colombia para conocer a su rival en los cuartos de final.

Una noche de sufrimiento, carácter y fútbol que ya quedó grabada entre las grandes remontadas de la historia reciente de la selección argentina.

Mundial FIFA 2026 Argentina Egipto
Redacción D10
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