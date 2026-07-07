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Argentina vs. Egipto: Paso a paso
Argentina y Egipto chocan por un lugar en los cuartos de final de la Copa del Mundo.
Julio 07, 2026 11:56 a. m. •
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Mundial FIFA 2026
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