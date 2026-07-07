07 jul. 2026
Copa del Mundo

Mundial 2026: Los partidos de hoy y dónde ver en vivo

La Copa del Mundo 2026 espera por sus dos últimos clasificados a los cuartos de final. Conocé la hora y en qué canal ver en vivo los partidos de hoy martes 7 de julio.

Julio 07, 2026 11:34 a. m. • 
Por Redacción D10
Jordan v Argentina: Group J - FIFA World Cup 2026

La selección de Lionel Messi juega esta tarde.

Foto: AFP

Este martes se completa la ronda de octavos de final de la Copa del Mundo 2026 con dos duelos que tienen de protagonistas a selecciones de la Confederación Sudamericana de Fútbol, las ultimas representantes de este lado del continente.

En primer turno Argentina buscará su pase a los cuartos de final al medirse contra Egipto, en el Estadio Atlanta. Posteriormente, Colombia intentará lo mismo ante el seleccionado de Suiza, en el Estadio BC Place Vancouver.

Martes 7 de julio

13:00: Argentina vs. Egipto (Gen, trece y Unicanal)

17:00: Suiza vs. Colombia (Gen, trece y Unicanal)

Guía de canales

GEN

Tigo Star: Canal 12 y 612 HD

Tigo Satelital (DTH): Canal 12

Personal TV: Canal 12 o 51

Claro TV: Canal 16

Copaco IPTV: Canal 8

Trece

Tigo Star: Canal 10

Personal Flow: Canal 10

Claro TV: Canal 22

Copaco IPTV: Canal 13

Unicanal

Tigo Star: Canal 8

Personal TV: Canal 17 o 23

Claro TV: Canal 20

Copaco IPTV: 27

Popu TV

Tigo Star: Canal 26

Personal Flow: Canal 21

Claro TV: 29

Copaco IPTV: Canal 16

Mundial FIFA 2026 Argentina Colombia Copa del mundo
Redacción D10
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