Mundial 2026: Los partidos de hoy y dónde ver en vivo

Este martes se completa la ronda de octavos de final de la Copa del Mundo 2026 con dos duelos que tienen de protagonistas a selecciones de la Confederación Sudamericana de Fútbol, las ultimas representantes de este lado del continente.
En primer turno Argentina buscará su pase a los cuartos de final al medirse contra Egipto, en el Estadio Atlanta. Posteriormente, Colombia intentará lo mismo ante el seleccionado de Suiza, en el Estadio BC Place Vancouver.
Martes 7 de julio
13:00: Argentina vs. Egipto (Gen, trece y Unicanal)
17:00: Suiza vs. Colombia (Gen, trece y Unicanal)
Guía de canales
GEN
Tigo Star: Canal 12 y 612 HD
Tigo Satelital (DTH): Canal 12
Personal TV: Canal 12 o 51
Claro TV: Canal 16
Copaco IPTV: Canal 8
Trece
Tigo Star: Canal 10
Personal Flow: Canal 10
Claro TV: Canal 22
Copaco IPTV: Canal 13
Unicanal
Tigo Star: Canal 8
Personal TV: Canal 17 o 23
Claro TV: Canal 20
Copaco IPTV: 27
Popu TV
Tigo Star: Canal 26
Personal Flow: Canal 21
Claro TV: 29
Copaco IPTV: Canal 16