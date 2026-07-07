07 jul. 2026
Copa del Mundo

Ronaldo: “Conciencia tranquila; antes de Cristiano, Portugal no tenía ningún título”

Cristiano Ronaldo, capitán de Portugal, disputó su último partido con su selección al caer derrotado en octavos de final del Mundial 2026 contra España (0-1) y aseguró sentirse con la “conciencia tranquila” y “contento” por su legado ya que con él los lusos lograron los tres títulos en su historia, uno de ellos, la Eurocopa 2016 que equiparó en importancia con el Mundial.

Julio 07, 2026 11:37 a. m. • 
Por Redacción D10
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Cristiano Ronaldo, campeón con Portugal. (Photo by Paul ELLIS / AFP)

PAUL ELLIS/AFP

“Mañana me levantaré igual que hoy, con la conciencia tranquila. He ganado tres títulos con Portugal. Antes de Cristiano, Portugal no tenía ningún título. Estoy contento. El mayor título que gané con la selección fue en 2016 -la Eurocopa-; para mí tiene la misma dimensión que un Mundial. Mañana será otro día y la vida sigue”, dijo en zona mixta.

“Estoy triste por salir así del Mundial, pero, como dije en la conferencia de prensa, he dado todo, lo mejor de mí. Y salgo con la conciencia tranquila. Así es el fútbol, a veces se gana y a veces se pierde. Hay que seguir”, completó.

Por otro lado, dejó su futuro en el fútbol en el aire, a expensas de hablarlo con su familia.

“Fue mi último Mundial, pero de lo demás habrá tiempo para pensar, estar con mi familia y no decidir cosas con la cabeza caliente. Y seguir la vida”, señaló.

Además, aseguró que España tuvo “un poquito de suerte” para llevarse la eliminatoria de octavos de final.

“Fue un partido muy equilibrado. Se pudo dar para cualquier lado y España tuvo un poquito de suerte, marcando en los minutos finales, pero así es el fútbol. En general fue un partido muy disputado”, analizó. EFE

Cristiano Ronaldo Portugal Copa del mundo
Redacción D10
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