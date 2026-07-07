07 jul. 2026
Copa del Mundo

Lionel Messi agranda su leyenda en el caos

Lionel Messi amplió este martes su leyenda en las copas del mundo al consolidar su liderato histórico entre los goleadores con 21 gracias al que rescató a Argentina de una eliminación ante Egipto (2-2 en el minuto 83), y de paso lidera también en solitario con 8 la lista del actual Mundial.

Julio 07, 2026 03:44 p. m. • 
Por Redacción D10
Lionel Messi

Lionel Messi volvió a marcar este martes.

Foto: AFP

Messi, quien juega su sexta copa desde que debutó con 18 años y un gol a la selección de Serbia y Montenegro el 16 de junio de 2006 en Alemania aventaja por 2 en la clasificación de todos los tiempos al francés Kylian Mbappé, que tiene 19.

En la clasificación de goleadores de la edición 23 del Mundial, que hoy completa su lisa de clasificados a los cuartos de final, Messi lidera con 8, uno más que los anotados por Mbappé y el noruego Erling Haaland.

El único registro negativo del 10 argentino, que el 24 de junio cumplió 39 años, tiene que ver son su desempeño a la hora de ejecutar penales. Hoy falló el segundo lanzamiento en lo que va del torneo, y el cuarto en los seis mundiales jugados por él.

Antes, en la segunda jornada de la fase de grupos, falló ante Austria, aunque luego firmó un doblete que bastó para la victoria.

El capitán se convirtió hoy en el único jugador que marca en seis partidos consecutivos en fase de eliminación directa de las copas del mundo.

- Clasificación de goleadores del Mundial 2026

Con 8: Lionel Messi (Argentina)

Con 7: Erling Haaland (Noruega) y Kylian Mpbappé (Francia)

Con 6: Harry Kane (Inglaterra)

Con 4: Jude Bellingham (Inglaterra), Ousmane Dembelé (Francia), Mikel Oyarzabal (España), Vinicius Junior (Brasil) e Ismaila Sarr (Senegal).

- Clasificación de los goleadores históricos:

Con 21: Lionel Messi (Argentina)

Con 19: Kylian Mbappé (Francia)

Con 16: Miroslav Klose (Alemania)

Con 15: Ronaldo Luiz Nazário de Lima

Con 14: Gerd Müller (Alemania)

Con 15: Just Fontaine (Francia)

Con 13: Harry Kane (Inglaterra).

Mundial FIFA 2026 Lionel Messi Kylian Mbappé
Redacción D10
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