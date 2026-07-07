07 jul. 2026
Copa del Mundo

Colombia reta a Suiza por un pase histórico a cuartos de final

Colombia pondrá a prueba este martes su invencibilidad ante Suiza en Vancouver, buscando un cupo histórico entre los ocho mejores del mundo.

Julio 07, 2026 07:34 a. m. • 
Por Redacción D10
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Colombia buscará el pasaje a cuartos de final de la Copa del Mundo.

La selección de Colombia pondrá a prueba este martes su invencibilidad ante Suiza en Vancouver, buscando un cupo histórico entre los ocho mejores del mundo y consolidar el liderato de un grupo que ha desatado la ilusión de todo un país de la mano de James Rodríguez.

El conjunto de Néstor Lorenzo intentará estirar en el imponente estadio BC Place un estado de gracia que ya despierta elogios internacionales.

Los colombianos, que enfrentan a una Suiza que parte con la ventaja de haber jugado ya sobre el césped de Vancouver, buscan un histórico pase a los cuartos de final, una hazaña que no logran desde el Mundial de Brasil en 2014.

Tras una fase de grupos impecable en la que despachó a Uzbekistán (1-3) y la República Democrática del Congo (1-0), además de firmar un trabajado empate 0-0 ante la Portugal de Cristiano Ronaldo, los colombianos pasaron de un perfil modesto y desapercibido a ser considerados una de las grandes amenazas del torneo.

Su paso por los dieciseisavos de final no hizo más que estirar el chicle, con una victoria 1-0 contra Ghana en Kansas City, que también sabe sufrir y defender con el cuchillo entre los dientes cuando el trámite lo requiere.

Ahora, los cafeteros deberán saldar una cuentas pendientes ante un rival europeo que también busca hacer historia y escribir una nueva página en los libros de récords.

El escuadrón suizo, dirigido por Murat Yakin, llega con un gran envión anímico después de eliminar con solvencia a Argelia por 2-0 con goles de Breel Embolo y Dan Ndoye (y con un gran talento como Johan Manzambi), y ahora busca un pase a unos cuartos de final que no consigue desde 1954.

El partido no es cualquier trámite para los cafeteros pese a presentarse como favoritos a imponerse en el encuentro. La disciplina táctica y los juegos por las bandas pueden poner contra las cuerdas las jugadas individuales de Colombia.

Hace tiempo que ambas selecciones no se ven las caras, siendo en 2007 su última cita en un amistoso disputado en la ciudad estadounidense de Miami que acabó en victoria por 3-1 en favor de los colombianos.

Y curiosamente, el único antecedente de enfrentamiento mundialista se produjo en la Copa del Mundo de EE.UU. 1994, en el que Colombia consolidó su único triunfo en el torneo por 2-0. Se trató de una victoria de honor, pues ya estaba matemáticamente eliminada de fase de grupos.

El ganador de este encuentro, el último que se disputa en una ciudad canadiense, se enfrentará al vencedor de la llave entre Argentina y Egipto.

- Alineaciones probables:

Suiza: Gregor Kobel; Denis Zakaria, Manuel Akanji, Niko Elvedi, Ricardo Rodríguez; Remo Freuler, Granit Xhaka; Rubén Vargas, Johan Manzambi, Dan Ndoye; Breel Embolo.

Seleccionador: Murat Yakin.

Colombia: Camilo Vargas; Daniel Muñoz, Jhon Lucumí, Davison Sánchez, Johan Mojica; Jefferson Lerma, Gustavo Puerta; Luis Díaz, James Rodríguez, Jhon Arias y Luis Suárez.

Seleccionador: Néstor Lorenzo.

Árbitro: Iván Barton (El Salvador).

Estadio: BC Place de Vancouver

Hora: 17:00.

Colombia Suiza Copa del mundo
Redacción D10
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