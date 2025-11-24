24 nov. 2025
Fútbol Internacional

Portugal tumba a Brasil en los penales y jugará la final contra Austria

La selección portuguesa venció a la de Brasil en los penales (6-5) tras un empate sin goles en el tiempo reglamentario y se medirá a la de Austria por el título del Mundial sub-17 de Catar en una final inédita.

Noviembre 24, 2025 04:20 p. m.
ccerro.jpg

Portugal, clasificado para la gran final.

ANGELO SAAVEDRA

Se preveía un gran duelo entre dos de los mejores delanteros del torneo, el luso Anisio Cabral, autor de seis goles, y el brasileño Dell, conocido en su país como el ‘Haaland do Sertão’ (Haaland del desierto), con cinco tantos, incluido un doblete en el reñido encuentro de cuartos de final ante Marruecos.

Brasil decidió entregar el control de balón a Portugal, que trató de buscar a su ‘9', que engatilló un potente disparo dentro del área pequeña en el minuto 11 bloqueado de manera salvadora por el brasileño Zé Lucas.

Sólo cinco minutos después, la Canarinha respondió también por medio de Zé Lucas con una volea que se marchó ligeramente por encima de la portería de Cunha.

Sin embargo, la mejor oportunidad de la primera parte tuvo a Dell como protagonista en el minuto 20. El ‘Haaland brasileño’ aprovechó un desajuste en la defensa lusa y remató en dos ocasiones consecutivas, pero su segundo intento fue despejado sobre la línea en una intervención salvadora del defensa Chelmik.

La segunda parte echó en falta más participación de los atacantes de ambos conjuntos, en unos 45 minutos de mucho control y pocas situaciones cercanas al gol. Así, Brasil, que ya pasó por penaltis en dieciseisavos ante Paraguay y en cuartos ante Francia, se volvió a jugar su suerte desde los 11 metros.

Ambos equipos acertaron en sus cuatro primeros lanzamientos. El portero luso Romario Cunha tomó la responsabilidad del quinto y su disparo salió desviado por encima de la portería. Con balón de partido y el pase a la final para Brasil, Ruan Pablo, uno de los especialistas a balón parado, estrelló el esférico en un palo, llevando el intercambio a la muerte súbita.

Tras dos lanzamientos, el lateral Ângelo Cándido pateó fuera y dejó a la Canarinha sin la posibilidad del pentacampeonato, mientras que la selección de José Lima buscará su primer título mundial de esta categoría ante la de Austria.

Portugal Brasil Mundial Sub 17
Más contenido de esta sección
FBL-SUDAMERICANA-LANUS-MINEIRO
Fútbol Internacional
Asunción, a la altura una vez más
Como en 2019 y 2024, Asunción volvió a albergar una final de Copa Sudamericana y todo fue un éxito.
Noviembre 24, 2025 07:24 a. m.
 · 
Redacción D10
G6ds0ZyXoAAERYY.jpg
Fútbol Internacional
Espectacular gol 954 de Cristiano Ronaldo
Una chilena espectacular, cerca del punto de penalti, firmada por Cristiano Ronaldo, única opción de aprovechar el centro desde la derecha de Nawaf Boushal, abrillantó la goleada del Al Nassr ante el Al Khaleej (4-1), en la novena jornada de la Liga de Arabia Saudí.
Noviembre 23, 2025 06:35 p. m.
 · 
Redacción D10
FBL-ENG-PR-ARSENAL-TOTTENHAM
Fútbol Internacional
Eze domina el norte de Londres y sueña con la Premier
El Arsenal, con un ‘hat trick’ de Eberechi Eze, dominó el derbi del Norte de Londres contra el Tottenham Hotspur y abre brecha en la cabeza de la tabla de la Premier League.
Noviembre 23, 2025 03:35 p. m.
Argentinos Juniors.jpg
Fútbol Internacional
Argentinos Juniors y Central Córdoba sacan pasaje a cuartos de final
Argentinos Juniors y Central Córdoba de Santiago del Estero lograron su pasaporte a los cuartos de final del Torneo Clausura del fútbol argentino.
Noviembre 23, 2025 11:33 a. m.
 · 
Redacción D10
G6YZqPjWgAExZ2Z.jpg
Fútbol Internacional
Harvey Barnes frena en seco al City
Un doblete de Harvey Barnes dio el triunfo al Newcastle United y corta la racha de cuatro triunfos consecutivos del Manchester City que puede perder el tren por la Premier League si el Arsenal se lleva este domingo el derbi del Norte de Londres.
Noviembre 22, 2025 07:09 p. m.
 · 
Redacción D10
G6YLCVXXsAA8e3D.jpg
Fútbol Internacional
Juventus ‘pincha’ en su visita al colista
Juventus de Turín empató este sábado 1-1 en su visita al campo del Fiorentina, colista de la Serie A sin ninguna victoria en su casillero, para seguir en puestos de Liga Conferencia, a cuatro del líder, el Inter de Milán, con un partido menos.
Noviembre 22, 2025 06:59 p. m.
 · 
Redacción D10
Carga Más