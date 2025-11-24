24 nov. 2025
Fútbol Internacional

Raphinha, sobre los premios individuales: “Me he merecido mucho más”

Raphinha, delantero del Barcelona, reconoció que se mereció mucho más en cuanto a premios individuales después de la gran temporada que realizó el año pasado.

Noviembre 24, 2025 05:28 p. m. • 
Por Redacción D10
Entrenamiento del FC Barcelona

Los jugadores del FC Barcelona Lamine Yamal y Raphinha durante el entrenamiento que el equipo azulgrana.

Foto: Alejandro Garcia/EFE

El delantero brasileño acabó quinto en las votaciones del Balón de Oro, por detrás de Ousmane Dembelé, Lamine Yamal, Vitinha y Mohamed Salah, lo que no le sentó nada bien en su momento ya que publicó en sus redes sociales capturas de sus estadísticas de la temporada pasada para reivindicarse.

“He merecido mucho más pero son premios individuales y en los colectivos nos faltó la Champions que es lo que queremos”, dijo Raphinha este lunes en la rueda de prensa en Stamford Bridge previa al duelo contra el Chelsea.

“En los individuales... Son cosas que no controlo yo. Las votaciones de la gente, de periodistas y bueno (se ríe) es algo que yo no controlo. Yo puedo controlar lo que pasa en el campo. En el campo he hecho una buena temporada y eso es con lo que me quedo”, dijo.

“La explicación podríais dármelas vosotros”, respondió el delantero al ser preguntado por la razón por la que no acabó más alto en el Balón de Oro.

“Yo he hecho lo que podía, pero cuando son otras personas las que tenéis que votar explicaciones sois vosotros. Yo buscaré seguir siendo mejor y ya está”.

La temporada pasada, Raphinha disputó 57 encuentros en los que marcó 34 goles y repartió 26 asistencias. El brasileño fue el máximo goleador de la Champions, empatado con Guirassy, del Borussia Dortmund. EFE

Fútbol Internacional Raphinha Barcelona
Redacción D10
Más contenido de esta sección
jf.jpg
Fútbol Internacional
Florentín se hace sentir en Argentina
El volante paraguayo José Florentín le dio la clasificación a su equipo, Central Córdoba, a los cuartos de final del campeonato argentino de Primera División.
Noviembre 24, 2025 08:47 a. m.
 · 
Redacción D10
FBL-SUDAMERICANA-LANUS-MINEIRO
Fútbol Internacional
Asunción, a la altura una vez más
Como en 2019 y 2024, Asunción volvió a albergar una final de Copa Sudamericana y todo fue un éxito.
Noviembre 24, 2025 07:24 a. m.
 · 
Redacción D10
G6ds0ZyXoAAERYY.jpg
Fútbol Internacional
Espectacular gol 954 de Cristiano Ronaldo
Una chilena espectacular, cerca del punto de penalti, firmada por Cristiano Ronaldo, única opción de aprovechar el centro desde la derecha de Nawaf Boushal, abrillantó la goleada del Al Nassr ante el Al Khaleej (4-1), en la novena jornada de la Liga de Arabia Saudí.
Noviembre 23, 2025 06:35 p. m.
 · 
Redacción D10
FBL-ENG-PR-ARSENAL-TOTTENHAM
Fútbol Internacional
Eze domina el norte de Londres y sueña con la Premier
El Arsenal, con un ‘hat trick’ de Eberechi Eze, dominó el derbi del Norte de Londres contra el Tottenham Hotspur y abre brecha en la cabeza de la tabla de la Premier League.
Noviembre 23, 2025 03:35 p. m.
Argentinos Juniors.jpg
Fútbol Internacional
Argentinos Juniors y Central Córdoba sacan pasaje a cuartos de final
Argentinos Juniors y Central Córdoba de Santiago del Estero lograron su pasaporte a los cuartos de final del Torneo Clausura del fútbol argentino.
Noviembre 23, 2025 11:33 a. m.
 · 
Redacción D10
G6YZqPjWgAExZ2Z.jpg
Fútbol Internacional
Harvey Barnes frena en seco al City
Un doblete de Harvey Barnes dio el triunfo al Newcastle United y corta la racha de cuatro triunfos consecutivos del Manchester City que puede perder el tren por la Premier League si el Arsenal se lleva este domingo el derbi del Norte de Londres.
Noviembre 22, 2025 07:09 p. m.
 · 
Redacción D10
Carga Más