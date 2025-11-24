24 nov. 2025
Fútbol Internacional

AFA abre expediente a Estudiantes de La Plata por ignorar al campeón Rosario Central

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) abrió este lunes un expediente a Estudiantes de La Plata por transformar en un acto de repudio el tradicional pasillo ofrecido como homenaje al equipo que ha obtenido reconocimiento a su desempeño.

Noviembre 24, 2025 07:31 p. m. • 
Por Redacción D10
Estudiante.jfif

El equipo titular de Estudiante La Plata le doy la espalda al equipo de Rosario Central.

foto: Gentileza.

La AFA designó el jueves a Rosario Central como el mejor equipo de 2025, pese a que el segundo torneo del año no ha llegado a su fin, y el domingo, cuando salían los jugadores para encarar un partido de los octavos de final del Torneo Clausura, los jugadores de Estudiantes recibieron a sus rivales en fila, pero de espalda.

La AFA había pedido al Estudiantes que se homenajeara a su rival antes del comienzo del partido con un ‘pasillo del campeón’, pero al momento de la ceremonia los jugadores expresaron su disconformidad.

Los jugadores que participaron del fallido ‘pasillo’ y los dirigentes de Estudiantes deberán presentar antes del jueves una defensa o descargo que explique su actitud. La AFA estudiará qué tipo de sanción aplicará por el desacato.

Estudiantes de La Plata se impuso el domingo a domicilio por 0-1 y dejó fuera de la carrera por el título del Clausura al encopetado Rosario Central.

La polémica comenzó el jueves, cuando la entidad presida por Claudio Tapia anunció que otorgaba a Rosario Central el título de campeón de Primera División de 2025.

El club, en cuyo equipo destaca Ángel Di María, sumó mayor cantidad de puntos en las etapas regulares de los torneos Apertura y Clausura, aunque el primer certamen fue ganado por Platense y el segundo está todavía en disputa.

Rosario Central acumula 66 puntos tras 32 partidos de las primeras fases de los torneos Apertura y Clausura, producto de 18 partidos ganados, 12 empatados y solo 2 perdidos.

En un comunicado, el Comité Ejecutivo de la Liga Profesional de Fútbol anunció que resolvió “considerar como Campeón de Liga al equipo que finalice primero en la Tabla Anual, es decir, al que acumule la mayor cantidad de puntos a lo largo de la temporada”.

El presidente del Estudiantes de La Plata, el ex jugador Juan Sebastián Verón, expresó públicamente su inconformidad con la decisión de la AFA y condición obligatoria dada al homenaje que pedía a Rosario Central.

Tapia es el blanco de críticas de directivos de clubes, jugadores e hinchas por el nivel de los arbitrajes en las distintas divisiones del fútbol profesional argentino.

Sus críticas afirman que las decisiones arbitrales polémicas terminan favoreciendo a los equipos de mayor cercanía a la administración de Tapia.

Di Maria también fue diana de los ataques por aceptar el título de campeón, que el jueves festejó junto al capitán del Central, Jorge Broun, el entrenador, Ariel Holan, y el presidente del club, Gonzalo Belloso.

La cercanía de algunos referentes de la selección argentina de fútbol, como Lionel Messi o el mismo Di María, también han sido criticadas por la afición.

Murales con la imagen de Messi, Emiliano ‘Dibu’ Martínez y Di María, figuras clave en la obtención de la Copa del Mundo de Catar 2022, aparecieron en los últimos días con inscripciones de reproche y tachaduras. EFE

AFA Estudiantes de La Plata
Redacción D10
Más contenido de esta sección
Diego Maradona_16711493.jpg
Fútbol Internacional
Best, Maradona y el día internacional del fútbol
Si hubiera que elegir un día internacional para el fútbol, este seguramente sería el 25 de noviembre. Si el 23 de abril es el día del libro por los fallecimientos de Miguel de Cervantes, Garcilaso de la Vega y Williams Shaskespeare, el 25 de noviembre es un día señalado para el fútbol por las muertes de Diego Armando Maradona y George Best.
Noviembre 24, 2025 09:13 a. m.
 · 
Redacción D10
jf.jpg
Fútbol Internacional
Florentín se hace sentir en Argentina
El volante paraguayo José Florentín le dio la clasificación a su equipo, Central Córdoba, a los cuartos de final del campeonato argentino de Primera División.
Noviembre 24, 2025 08:47 a. m.
 · 
Redacción D10
FBL-SUDAMERICANA-LANUS-MINEIRO
Fútbol Internacional
Asunción, a la altura una vez más
Como en 2019 y 2024, Asunción volvió a albergar una final de Copa Sudamericana y todo fue un éxito.
Noviembre 24, 2025 07:24 a. m.
 · 
Redacción D10
G6ds0ZyXoAAERYY.jpg
Fútbol Internacional
Espectacular gol 954 de Cristiano Ronaldo
Una chilena espectacular, cerca del punto de penalti, firmada por Cristiano Ronaldo, única opción de aprovechar el centro desde la derecha de Nawaf Boushal, abrillantó la goleada del Al Nassr ante el Al Khaleej (4-1), en la novena jornada de la Liga de Arabia Saudí.
Noviembre 23, 2025 06:35 p. m.
 · 
Redacción D10
FBL-ENG-PR-ARSENAL-TOTTENHAM
Fútbol Internacional
Eze domina el norte de Londres y sueña con la Premier
El Arsenal, con un ‘hat trick’ de Eberechi Eze, dominó el derbi del Norte de Londres contra el Tottenham Hotspur y abre brecha en la cabeza de la tabla de la Premier League.
Noviembre 23, 2025 03:35 p. m.
Argentinos Juniors.jpg
Fútbol Internacional
Argentinos Juniors y Central Córdoba sacan pasaje a cuartos de final
Argentinos Juniors y Central Córdoba de Santiago del Estero lograron su pasaporte a los cuartos de final del Torneo Clausura del fútbol argentino.
Noviembre 23, 2025 11:33 a. m.
 · 
Redacción D10
Carga Más