AFA abre expediente a Estudiantes de La Plata por ignorar al campeón Rosario Central

La AFA designó el jueves a Rosario Central como el mejor equipo de 2025, pese a que el segundo torneo del año no ha llegado a su fin, y el domingo, cuando salían los jugadores para encarar un partido de los octavos de final del Torneo Clausura, los jugadores de Estudiantes recibieron a sus rivales en fila, pero de espalda.

La AFA había pedido al Estudiantes que se homenajeara a su rival antes del comienzo del partido con un ‘pasillo del campeón’, pero al momento de la ceremonia los jugadores expresaron su disconformidad.

Los jugadores que participaron del fallido ‘pasillo’ y los dirigentes de Estudiantes deberán presentar antes del jueves una defensa o descargo que explique su actitud. La AFA estudiará qué tipo de sanción aplicará por el desacato.

Estudiantes de La Plata se impuso el domingo a domicilio por 0-1 y dejó fuera de la carrera por el título del Clausura al encopetado Rosario Central.

La polémica comenzó el jueves, cuando la entidad presida por Claudio Tapia anunció que otorgaba a Rosario Central el título de campeón de Primera División de 2025.

El club, en cuyo equipo destaca Ángel Di María, sumó mayor cantidad de puntos en las etapas regulares de los torneos Apertura y Clausura, aunque el primer certamen fue ganado por Platense y el segundo está todavía en disputa.

Rosario Central acumula 66 puntos tras 32 partidos de las primeras fases de los torneos Apertura y Clausura, producto de 18 partidos ganados, 12 empatados y solo 2 perdidos.

En un comunicado, el Comité Ejecutivo de la Liga Profesional de Fútbol anunció que resolvió “considerar como Campeón de Liga al equipo que finalice primero en la Tabla Anual, es decir, al que acumule la mayor cantidad de puntos a lo largo de la temporada”.

El presidente del Estudiantes de La Plata, el ex jugador Juan Sebastián Verón, expresó públicamente su inconformidad con la decisión de la AFA y condición obligatoria dada al homenaje que pedía a Rosario Central.

Tapia es el blanco de críticas de directivos de clubes, jugadores e hinchas por el nivel de los arbitrajes en las distintas divisiones del fútbol profesional argentino.

Sus críticas afirman que las decisiones arbitrales polémicas terminan favoreciendo a los equipos de mayor cercanía a la administración de Tapia.

Di Maria también fue diana de los ataques por aceptar el título de campeón, que el jueves festejó junto al capitán del Central, Jorge Broun, el entrenador, Ariel Holan, y el presidente del club, Gonzalo Belloso.

La cercanía de algunos referentes de la selección argentina de fútbol, como Lionel Messi o el mismo Di María, también han sido criticadas por la afición.

Murales con la imagen de Messi, Emiliano ‘Dibu’ Martínez y Di María, figuras clave en la obtención de la Copa del Mundo de Catar 2022, aparecieron en los últimos días con inscripciones de reproche y tachaduras. EFE