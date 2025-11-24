24 nov. 2025
Fútbol Internacional

Un heroico Everton frena la racha del United

El Everton de David Moyes frenó la racha de cinco partidos sin perder del Manchester United con una victoria heroica en Old Trafford por 0-1.

Noviembre 24, 2025 07:13 p. m. • 
Por Redacción D10
add685381f15e3ddf720f41f8928ef5d23ad3e85.jpg

Jugadores del Everton celebran un gol ante el Manchester United.

Foto: EFE

El Everton de David Moyes frenó la racha de cinco partidos sin perder del Manchester United con una victoria heroica en Old Trafford por 0-1, tras la expulsión del senegalés Idrissa Gueye a los trece minutos y el gol de la victoria de Dewsbury-Hall.

Un varapalo para el cuadro del portugués Ruben Amorim, que con casi todo el partido por delante fue incapaz de perforar la portería de un Jordan Pickford que solo recibió cuatro tiros a puerta a pesar de la desigualdad.

La ventaja numérica para los locales llegó de la manera más incomprensible, ya que Gueye le soltó un ‘manotazo’ a su compañero de equipo Michael Keane por una discusión en el área del Everton, acción que vio el colegiado y por la que decidió expulsar al mediocampista por conducta violenta.

El resultado es duro para los ‘Red Devils’, que se quedan en décima posición con 18 puntos en doce jornadas y que ya están más cerca del descenso, que marca el Leeds con 11 unidades, que del líder (Arsenal, 29).

El encuentro no pudo empezar más movido y el culpable fue el equipo de Moyes y en concreto Gueye. Un problema en el que el Everton se metió ‘solito’ pero del que sorprendentemente supo salir, ya que un disparo inapelable de Dewsbury-Hall desde la frontal del área enmudeció a Old Trafford a la media hora de partido.

Sin duda un contratiempo para el equipo de Amorim, que aún no había entrado del todo al partido con tanto acontecimiento. Sus jugadores despertaron tras el 0-1 y hundieron a los visitantes todo lo que pudieron, pero solo consiguieron tirar dos veces a puerta antes del descanso.

Las intenciones del United era claras para lo que restaba de encuentro, hundir al Everton y empatar cuanto antes, pero la impaciencia de los delanteros locales y la solidez de la zaga del cuadro de Moyes barrió cualquier intento de remontada.

El equipo de Liverpool no hizo ni un tiro en todo el segundo tiempo, pero tampoco le hizo falta. Si el partido hubiera durado tres horas más tampoco hubiese llegado el empate, y tras 17 tiros (sólo cuatro a puerta) el Everton consiguió una heroica victoria en el ‘Teatro de los Sueños’.

- Ficha técnica:

0 - Manchester United: Lammens; Mazraoui (Mount, m.46), Yoro, De Ligt, Shaw, Dorgu (Dalot, m.58); Casemiro (Mainoo, m.58), Fernandes; Mbeumo, Diallo y Zirkzee.

1 - Everton: Pickford; Coleman (O’Brien), Tarkowski, Keane, Mykolenko; Garner, Gueye; Ndiaye (Betuncal, m.82), Dewsbury-Hall (Carlos Jonás Alcaraz, m.87), Grealish (McNeil, m.87); Barry (Iroegbunam, m.82).

Gol: 0-1, m.29: Dewsbury-Hall.

Árbitro: Tony Harrington amonestó con amarilla a Bryan Mbeumo (m.45+2) y a Casemiro (m.49) por parte del Manchester United y expulsó por roja directa a Idrissa Gueye (m.13) por parte del Everton.

Incidencias: Partido correspondiente a la jornada doce de la Premier League disputado en Old Trafford (Manchester). EFE

